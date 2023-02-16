"Американцы наклонили Европу": ЕС готов к переговорам, но США мешают этому, — Лукашенко

Белорусский политик обвинил Запад в эскалации ситуации в Украине. Он заявил, что российского вторжения не было, а Киев якобы сам виноват, что не договорился с Москвой и не предотвратил войну.

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Александр Лукашенко обвинил страны Запада в эскалации войны и предложил провести мирные переговоры по Украине. Об этом белорусский политик заявил 16 февраля на встрече с журналистами, передает государственное агентство БЕЛТА.

"Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы [страны Запада] же этого не хотите", — высказался лидер РБ.

При этом, как считает Лукашенко, Европа готова к мирным переговорам по ситуации в Украине, однако США не дают ей вступить в этот процесс.

"Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят", — прокомментировал политик.

В то же время лидер РБ заявил, что никакого вторжения в Украину в феврале прошлого года якобы не было, а Россия лишь "защищала свои интересы". Он считает, что украинские власти "сами спровоцировали эту ситуацию".

"Вы говорите "вторжение". А я считаю, что не вторжение. [Украине] надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны", — подчеркнул Лукашенко, используя в своей риторике именно слово "война", а не "спецоперация", как это делают в России.

Он также заявил, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию к войне.

Напомним, 13 февраля Александр Лукашенко потребовал от ОДКБ определиться с позицией по Украине. По его словам, со временем придется занять определенную позицию относительно войны, так как вместе "действовать всегда проще и легче".