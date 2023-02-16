"Американці нахилили Європу": ЄС готовий до переговорів, але США заважають цьому, — Лукашенко

Білоруський політик звинуватив Захід в ескалації ситуації в Україні. Він заявив, що російського вторгнення не було, а Київ нібито сам винен, що не домовився з Москвою і не запобіг війні.

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Олександр Лукашенко звинуватив країни Заходу в ескалації війни та запропонував провести мирні переговори щодо України. Про це білоруський політик заявив 16 лютого на зустрічі із журналістами, передає державне агентство БЕЛТА.

"Хочете миру в Україні — давайте із завтрашнього дня почнемо говорити про мир. І гармати перестануть стріляти. Але ж ви [країни Заходу] цього не хочете", — висловився лідер РБ.

При цьому, як вважає Лукашенко, Європа готова до мирних переговорів щодо ситуації в Україні, проте США не дають їй вступити в цей процес.

"Американці не хочуть цього. І нахилили Європу, поставили її в позу і роблять із нею все, що хочуть", — прокоментував політик.

У той же час лідер РБ заявив, що жодного вторгнення в Україну в лютому минулого року нібито не було, а Росія лише "захищала свої інтереси". Він вважає, що українська влада "сама спровокувала цю ситуацію".

"Ви кажете "вторгнення". А я вважаю, що не вторгнення. [Україні] треба було тоді домовитися з Росією про те, щоб не було цієї війни", — підкреслив Лукашенко, використовуючи у своїй риториці саме слово "війна", а не "спецоперація", як це роблять у Росії.

Він також заявив, що Мінські угоди були використані як можливість підготувати українську армію до війни.

Нагадаємо, 13 лютого Олександр Лукашенко вимагав від ОДКБ визначитися з позицією щодо України. За його словами, згодом доведеться зайняти певну позицію щодо війни, оскільки разом "діяти завжди простіше та легше".