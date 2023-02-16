Лукашенко пригрозив Україні сухопутним вторгненням армії Білорусі та ЗС РФ

Офіційний Мінськ, за словами політика, готовий до нової фази війни за умови, якщо на білоруські території зайдуть іноземні солдати.

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Армія Білорусі готова вторгнутися із ЗС РФ на територію України. Про це 16 лютого заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками іноземних і місцевих ЗМІ.

Зокрема, під час пресконференції політик озвучив умову, за якої армія Білорусі разом із ЗС РФ вторгнеться на територію України.

За словами Лукашенка, повномасштабна війна набуде іншого характеру, якщо на білоруські території зайдуть іноземні військовослужбовці.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", — підкреслив Лукашенко та додав, що погрози стосуються не лише України, а й інших сусідніх країн.

Під час пресконференції білоруський політик також звинуватив українську армію нібито у підготовці завдання удару з використанням реактивної артилерії. Лукашенко стверджує, що "напад на Білорусь" був спланованою акцією України.

"Не знаю тільки, навіщо це треба було (напад на Білорусь — ред.). Вони в перші хвилини зазнали удару з території Білорусі. Це було за кілька хвилин — вранці перед початком вторгнення", — продовжив Лукашенко, стверджуючи, що Україна нібито протягом кількох років готувалася до агресії проти сусідньої Білорусі.

Варто зазначити, що під час пресконференції глава держави повторив пропагандистську тезу росЗМІ та поклав на Захід відповідальність за повномасштабне вторгнення ЗС РФ. Лукашенко вважає, що союзники України не зацікавлені у припиненні війни та проведенні мирних переговорів.

На уточнювальне запитання журналіста про те, чи можлива агресія з боку Мінська, політик відповів: "Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Тільки якщо ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі".

Декількома днями раніше Олександр Лукашенко вимагав від ОДКБ визначитися з позицією щодо України та заявив, що союзники по блоку не "відсиджуватимуться осторонь".