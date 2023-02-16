"Готовы серьезно поговорить": Лукашенко пригласил Байдена в Минск (видео)

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что встретил бы американского лидера вместе с Владимиром Путиным и "вернул бы довольным" в Вашингтон.

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Глава Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента США Джо Байдена посетить с официальным визитом Минск, если тот "хочет прекратить войну в Украине". Об этом Лукашенко заявил во время общения с журналистами в четверг, 16 февраля.

Во время обсуждения информации о том, что лидер США в ближайшее время посетит с официальным визитом Польшу, Александр Лукашенко довольно своеобразно пригласил политика приехать и в столицу Беларуси.

"Мы не паримся по этому поводу (по поводу визита Байдена в Варшаву, — ред.). Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить", — сказал Лукашенко.

Глава Беларуси добавил, что в таком случае встретил бы Джо Байдена вместе с главой РФ Владимиром Путиным (в свою очередь сам Лукашенко встречается с российским лидером уже в пятницу, 17 февраля, — ред.) и "вернул бы довольным".

"Встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот, если он хочет прекратить войну, из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг", примем его. У нас море международных аэропортов, его борт номер один здесь приземлится", — добавил Лукашенко.

Напомним, президент США Джо Байден в ближайшее время встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. По информации журналистов, в ходе мероприятия президент Украины представит мирный план, который призван указать, что Киев стремится вернуться к границам до аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, РФ запомнит день начала полномасштабного вторжения. По его словам, важным элементом поддержки Киева станет визит президента США Джо Байдена в Польшу.