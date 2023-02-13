Годовщина войны с РФ: Запад готовит "большие события" Путину к 24 февраля, – Кулеба (видео)

По словам министра иностранных дел Украины, Москва запомнит день начала полномасштабного вторжения. Важным элементом поддержки Киева будет визит президента США Джо Байдена в Польшу.

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля стоит ожидать "большие события". Об этом сказал 12 февраля в эфире единого телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В ООН, в Киеве и других столицах будут разные мероприятия, которые пошлют президенту РФ Владимиру Путину очень четкий сигнал — если ты играешь в игру на истощение и думаешь, что время на твоей стороне, ты глубоко ошибаешься. Единство с Украиной с каждым днем увеличивается и в этой войне ты проиграешь", — заявил министр.

[ + – ] Кулеба говорит о 24 февраля с 6-й минуты

Одним из важных элементов поддержки Украины станет визит президента США Джо Байдена в Польшу, который запланирован с 20 на 22 февраля. Кулеба уверен, что Москва запомнит день годовщины большой войны.

"Очень важно, что Байден приедет именно в Европу, тем более в Польшу. Это страна, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта Украины", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба анонсировал решения по новым санкциям и предоставлению оружия Украине.

Исключение России из Совбеза ООН

Отдельно министр коснулся вопроса исключения России из Совбеза ООН — это займет некоторое время, но все движется в правильном направлении, уверен он.

"Этот путь не будет быстрым — речь идет о перезагрузке глобального института. Но у нас есть четкий план. Поверьте мне, что для России уже достижение ее делегитимизации (в Совбезе ООН) будет страшным международным ударом", — заключил чиновник.

Напомним, что росСМИ писали о подготовке в Москве митинга-концерта перед годовщиной полномасштабной войны в Украине с участием Путина. Российские чиновники хотят посвятить мероприятие ко "дню защитника отечества" 23 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 12 января прогнозировал усиление боевых действий с армией РФ по мере приближения к дате 24 февраля. По его мнению, военному руководству страны-агрессора нужно отчитаться перед обществом и показать какие-то достижения.

В Офисе президента Украины 12 февраля заявили, что для скорейшего окончания полномасштабной войны с Россией нужно, чтобы вражеская армия теряла около 5 тысяч убитыми за 1 день.