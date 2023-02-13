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Военный Фокус Российско-украинская война

Годовщина войны с РФ: Запад готовит "большие события" Путину к 24 февраля, – Кулеба (видео)

Дмитрий Кулеба, МИД украины, глава МИД, министр иностранных дел Украины
Фото: УНИАН | Дмитрий Кулеба надеется, что Россию скоро исключат из Совбеза ООН

По словам министра иностранных дел Украины, Москва запомнит день начала полномасштабного вторжения. Важным элементом поддержки Киева будет визит президента США Джо Байдена в Польшу.

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля стоит ожидать "большие события". Об этом сказал 12 февраля в эфире единого телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В ООН, в Киеве и других столицах будут разные мероприятия, которые пошлют президенту РФ Владимиру Путину очень четкий сигнал — если ты играешь в игру на истощение и думаешь, что время на твоей стороне, ты глубоко ошибаешься. Единство с Украиной с каждым днем увеличивается и в этой войне ты проиграешь", — заявил министр.

Кулеба говорит о 24 февраля с 6-й минуты

Одним из важных элементов поддержки Украины станет визит президента США Джо Байдена в Польшу, который запланирован с 20 на 22 февраля. Кулеба уверен, что Москва запомнит день годовщины большой войны.

"Очень важно, что Байден приедет именно в Европу, тем более в Польшу. Это страна, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта Украины", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба анонсировал решения по новым санкциям и предоставлению оружия Украине.

Исключение России из Совбеза ООН

Отдельно министр коснулся вопроса исключения России из Совбеза ООН — это займет некоторое время, но все движется в правильном направлении, уверен он.

"Этот путь не будет быстрым — речь идет о перезагрузке глобального института. Но у нас есть четкий план. Поверьте мне, что для России уже достижение ее делегитимизации (в Совбезе ООН) будет страшным международным ударом", — заключил чиновник.

Напомним, что росСМИ писали о подготовке в Москве митинга-концерта перед годовщиной полномасштабной войны в Украине с участием Путина. Российские чиновники хотят посвятить мероприятие ко "дню защитника отечества" 23 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 12 января прогнозировал усиление боевых действий с армией РФ по мере приближения к дате 24 февраля. По его мнению, военному руководству страны-агрессора нужно отчитаться перед обществом и показать какие-то достижения.

В Офисе президента Украины 12 февраля заявили, что для скорейшего окончания полномасштабной войны с Россией нужно, чтобы вражеская армия теряла около 5 тысяч убитыми за 1 день.