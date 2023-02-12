5 тысяч похоронок в день: у Зеленского рассказали о желаемых темпах ликвидации россиян

"Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", — говорит советник главы ОП Михаил Подоляк. При этом для успешного завершения войны Украине все еще необходимо дополнительное вооружение, включая ракеты дальнего радиуса действия, авиацию, танки и снаряды калибра 155 мм.

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Для скорейшего окончания полномасштабной войны РФ против Украины необходимо, чтобы потери российской армии составляли около 5 тысяч убитыми в день. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в воскресенье, 12 февраля.

По словам представителя ОП, российское руководство скопило для войны против Украины большое количество живой силы, которую необходимо ликвидировать украинским военным.

"В день нужно делать не по 1000 похоронок для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", – заявил Михаил Подоляк.

В то же время украинским войскам необходимы ракеты дальнего действия для ликвидации живой силы армии РФ. Также, по его словам, в этом позволят преуспеть авиация и танки.

"Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам требуются снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на Рамштайне, — добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 12 февраля сказано, что за последние 2 недели Россия скорее всего потеряла больше всего солдат после первой недели с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года.

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