За 2 недели Россия понесла самые большие потери с начала войны, — британская разведка

ВС РФ теряют в среднем более 800 человек личного состава в день, полагают в Министерстве обороны Великобритании.

Related video

В отчете разведки Министерства обороны Великобритании за 12 февраля, который был опубликован в Twitter, сказано, что за последние 2 недели Россия скорее всего потеряла больше всего солдат после первой недели с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года.

В отчете говорится о том, что Генштаб ВСУ ежедневно указывает количество потерь личного состава ВС РФ, но как проводятся эти расчеты британские военные не знаю и не могут проверить методологию. Тем не менее, британские разведчики считают, что скорее всего эти данные верны.

Сами британские военные считают, что за последние 2 недели у ВС РФ были самые большие потери личного состава начиная с первой недели полномасштабной войны в Украине.

В частности, в отчете говорится о том, что потери России в среднем за последнюю неделю составляли примерно 824 человека в день. Данный усредненный показатель в 4 раза превышает показатель потерь россиян в первые два месяца лета 2022 года.

[ + – ] В частности, в отчете говорится о том, что потери России в среднем за последнюю неделю составляли примерно 824 человека в день. Данный усредненный показатель в 4 раза превышает показатель потерь россиян в первые два месяца лета 2022 года Фото: Twitter

В то же время, в британской разведке считают, что потери Украины за последнее время также являются значительными, хотя в отчете и не показан уровень потерь ВСУ.

Британские военные связывают рост потерь личного состава оккупантов с влиянием разных факторов, в частности, речь идет о нехватке обученных солдат, плохой координации действий, а также со снижением ресурсов российской армии. В качестве примера огромных потерь россиян на фронте, британские разведчики называют бои бод Бахмутом и Угледаром.

Фокус уже писал о том, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ в районе Кременной и вынуждены были отойти и отвести технику. В то же время ситуация на данном участке фронта остается напряженной.

Также Фокус писал о том, что в Украине могут создать завод по производству британского оружия. По данным британских СМИ представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают такие планы с украинскими коллегами.

Как уже писал Фокус, войска РФ ударили "Солнцепеком" по Угледару и в Сети появились кадры разрушений. Российские пропагандисты утверждают, что массированные удары наносили якобы "по позициям ВСУ" в лесополосе.