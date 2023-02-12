В Украине могут создать завод по производству британского оружия, — The Telegraph

Представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают такие планы с украинскими коллегами.

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Британское оружие и военная техника могут производиться в Украине. Представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и подобная сделка, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с нашей страной, пишет The Telegraph.

Руководители британских компаний, которые производят оружие и военную технику, уже посещали Киев с целью обсудить создание совместных предприятий на территории Украины, на которых будет производится вооружение и техника по лицензии.

По словам одного из представителей британского оборонпрома, сейчас подобные переговоры с Киевом ведут и компании из других европейских стран, в частности из Франции и Германии. Но Великобритания хочет опередить их в этом плане.

Британское издание пишет, что любое совместное предприятие по производству оружия может быть создано только после одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Учитывая то, что Россия неоднократно угрожала Западу ответными мерами за поставку оружия Украине, реализация данного проекта может привести к обострению ситуации, пишет The Telegraph.

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Издание обратилось за комментарием в Министерство обороны Великобритании, но там отказались что-либо объяснять, заявив, что этим занимаются промышленные компании.

Опрошенные изданием эксперты считают, что подобная сделка между Великобританией и Украиной может значительно усилить сотрудничество между двумя странами до такого уровня, которого еще никогда не было. Решение о производстве британского оружия в Украине может приблизить Киев к вступлению в НАТО, считают эксперты.

Как пишет издание, несмотря на то, что Киев подал заявку на вступление в НАТО, вряд ли она будет одобрена пока идет война с Россией. Ведь в таком случае Альянсу придется защищать Украину от российской агрессии.

По словам экспертов, Украина уже имеет опыт производства некоторых видов оружия США и Израиля по лицензии. Эксперты предполагают, что Украина хочет производить по лицензии на своей территории западную артиллерию, транспортные средства и другое оружие.

В то же время военные эксперты отмечают, что такие предприятия по производству вооружения западного образца стразу же станут целью для нанесения ударов ВС РФ. Как пишет издание, создание совместных военных предприятий поможет покончить с зависимостью Киева от поставок оружия с Запада.

Как уже писал Фокус, согласно новому отчету аналитиков из Института изучения войны ВС РФ потеряли инициативу под Угледаром из-за быстрой переброски туда резервов ВСУ. В то же время российские военные блогеры раскритиковали командование российской армии за повторение ошибок под Угледаром.

Также Фокус писал о том, что в ВСУ рассказали о тактике российской армии под Бахмутом. Российским оккупантам не удается использовать тяжелую технику, поскольку ВСУ ее отслеживают и активно уничтожают.