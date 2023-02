Зеленский в поисках крыльев. Когда Украине ждать истребители и дальнобойное оружие

Завершилось трехдневное турне Владимира Зеленского в страны Европы. В Лондоне, Париже и Брюсселе президент говорил о необходимости предоставления Украине дальнобойного оружия и истребителей. Эксперты поясняют: если Зеленский решился на такую поездку, значит – поехал за результатом.

Related video

Лондон: в поисках крыльев

"Принц свободного мира", "воин времен Вильгельма Завоевателя" или "человек, похожий на короля рок-н-ролла Элвиса Пресли". Так о Владимире Зеленском написала британская пресса после его поездки в Лондон.

Президент Украины прибыл с неанонсированным визитом в Великобританию 8 февраля. Около 12.30 по местному времени самолет королевских ВВС сел в британском аэропорту Станстед. Зеленского лично встретил премьер Риши Сунак. После раунда переговоров двух лидеров состоялось выступление в парламенте, за которым последовала встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце.

"Спасибо за чай… А теперь дайте мне свои самолеты", – так британское издание The Sun подписало фотографию, на которой Владимир Зеленский встречается с королем.

Не только The Sun, но и The Guardian, Financial Times, Daily Mail и другие на следующий день после визита разместили фото Зеленского на своих обложках. Почти во всех заголовках было упоминание о "крыльях свободы". И все потому, что нынешний визит многие связывают с попыткой ускорить предоставление Украине обещанного вооружения, а также боевых самолетов.

Так, во время выступления в парламенте Великобритании Зеленский подарил спикеру сэру Линдси Хойлу шлем пилота-истребителя с надписью: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Некоторые говорят: подобные просьбы Зеленского в комплексе с поддержкой – это своего рода давление на премьер-министра Соединенного Королевства, чтобы Великобритания предоставила Украине самолеты. Но Риши Сунак на самом деле, в отличие от других лидеров, не считает, что предоставление "крыльев" – история невозможная.

"О боевых самолетах, мы говорили и сегодня, и раньше. Мы объявили, что будем тренировать украинских летчиков по стандартам НАТО, потому что первый шаг в поставке новейших самолетов – это подготовка пилотов и персонал, которые могут их использовать. Этот процесс занимает определенное время. Мы начинаем сегодня. Ничего нельзя исключать", – сказал Сунак.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский и король Карл Третий. "Спасибо за чай… А теперь дайте мне свои самолеты" Фото: Getty Images

"Лучшее, что мы могли получить от Великобритании – это истребители-бомбардировщики четвертого поколения Eurofighter Typhoon, разработчиками которых являются Великобритания, Германия и Италия. Это аналог F16, – в комментарии Фокусу говорит военный эксперт Петр Черняк. – Самое серьезное оружие, которое они могут брать на борт – дальнобойная ракета класса воздух-земля Storm Shadow. Эта ракета французско-британского происхождения может двигаться со скоростью до тысячи километров в час, а также наносить удары на расстоянии до 560 километров. Произойдет ли передача? Британский премьер-министр поручил министру обороны изучить возможности. На мой взгляд, авиация рано или поздно у нас появится. Это на самом деле оружие, которое меняет повестку дня на фронте. Вопрос только в том, когда это произойдет и какие именно авиационные комплексы Украина получит. Наиболее дальнобойное оружие, которое у нас есть, это старая советская ракета 9М79 для комплекса Точка-У, которая наносит удары на 120 километров, и HIMARS, которые ныне работают на 84 километра. Итак, мы понимаем, что 560 км – невероятно хорошо. Именно это оружие могло бы взять под огневой контроль Крымский мост, уничтожить его. А уничтожение Крымского моста – это практически сведение к нулю всей логистики самого Крыма и южной группировки войск РФ".

Черняк отмечает: сейчас многое в руках британских коллег: "Политика – сложное дело, а геополитика – еще сложнее. Что касается обучения, то полноценный пилот готовится не месяц-два, а минимум полгода. А чтобы стать асом – придется учиться несколько лет. Но украинцы продемонстрировали феноменальное качество в овладении современной техникой. Начиная от систем HIMARS и заканчивая Patriot, на которых прямо сейчас обучаются украинцы. Я уверен, что мы сможем овладеть и этой, так что вопрос только в политической воле наших западных коллег".

Париж: теплый прием у Макрона

Вечером того же дня самолет ВВС Великобритании с президентом Украины на борту приземлился в аэропорту "Париж-Орли". На поздний вечер была запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорят, накануне саммита Евросоюза, который должен был состояться в Брюсселе, это было спонтанное решение.

Макрон встретил Зеленского не менее тепло, нежели Сунак – он долго жал ему руку, обнимал и смотрел в глаза перед камерами. А после наградил орденом Почетного легиона – высшей наградой Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.

После переговоров в закрытом режиме состоялась совместная пресс-конференция лидеров трех стран. Президент Украины заявил, что Франция и Германия способны изменить правила игры в противостоянии с Россией.

"Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится эта агрессия России, и мы вернем Европе уверенный мир", — сказал Зеленский.

[ + – ] Эммануэль Макрон наградил президента Украины орденом Почетного легиона – высшей наградой Франции Фото: Getty Images

Макрон пообещал, что и дальше будет оказывать Украине поддержку, подчеркнув, что Россия не должна выиграть эту войну, а Шольц сказал о поддержке "формулы мира", предложенной Зеленским. "Ваш план – необходимая основа для обсуждения пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", – уточнил он.

При этом накануне в интервью французской газете Le Figaro Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины с Германией находятся в "тяжелой фазе", поскольку канцлера Олафа Шольца приходится долго уговаривать и убеждать в необходимости оказать помощь.

Что касается Макрона, то на следующий день после визита в Брюссель он заявил, что в качестве военной помощи Украине он предпочитает "более полезное" и "более быстрое" оружие, чем боевые самолеты. Истребители "ни при каких обстоятельствах" не могут быть поставлены "в ближайшие недели", пояснил он. Но после добавил: "Я не исключаю абсолютно ничего".

"Ныне позиция и Макрона, и Шольца коренным образом изменилась, – говорит Фокусу эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли. – Это подтверждают воспоминания Бориса Джонсона о том, каково было их мнение в начале вторжения. Оба лидера были излишне осторожны. Макрон постоянно звонил Путину, но безрезультатно, становился посмешищем не только в украинских медиа, но и европейских. Шольц также все время колебался. Но спустя время Шольц принял решение предоставлять нам танки Leopards и дать разрешение другим странам на их передачу. Ставки на победу Украины уже сделаны, поэтому мы можем наблюдать эволюцию заявлений. Если раньше звучало, что Украина не должна проиграть в этой войне, то сейчас уже говорят, что Украина должна победить. Это главный итог эволюции отношения не только Макрона и Шольца. Хотя они, конечно, руководители сверхмощных государств, играющих ключевую роль в разрешении российско-украинского конфликта, начиная с 2014 года".

Брюссель: "Приветствуем дома"

Следующая остановка Владимира Зеленского – в Брюсселе, где проходил саммит лидеров Европейского совета, высшего политического органа ЕС, включающего глав государств и правительств 27 стран. Главная его тема – агрессия России против Украины.

"Приветствуем дома, добро пожаловать в ЕС", — написал в Твиттере президент Европейского совета Шарль Мишель.

Зеленский выступил с речью в Европейском парламенте. Он говорил о european way of life (европейском образе жизни) и просил об усилении поддержки.

[ + – ] Украинский президент с трибуны Европарламента в который раз заявил о необходимости предоставления самолетов и дальнобойного оружия Фото: Getty Images

А поддержка Украины демонстрировалась колоссальная. В зале прозвучал гимн Украины, а депутаты пришли с сине-желтыми ленточками в соединении с атрибутикой ЕС. Президента Украины встретили овациями.

"Мы должны помогать не только словами, но и делом. Нужно действовать, чтобы упростить торговлю с Украиной, ускорить ее вступление в ЕС, оказывать финансовую поддержку, помогать в восстановлении и обучении ее военных, предоставлении военного оборудования и систем, необходимых для победы. Сейчас государства должны немедленно рассмотреть предоставление Украине дальнобойного оружия и самолетов, ведь они защищают свободу, которую люди в мирных странах воспринимают как должное, мы были, есть и будем на стороне Украины столько, сколько нужно", – сказала глава Европарламента Роберта Мецолла перед выступлением Зеленского.

Украинский президент с трибуны Европарламента в который раз заявил о необходимости предоставления самолетов и дальнобойного оружия.

После состоялось несколько раундов переговоров за закрытыми дверями, затем политики вышли на совместную пресс-конференцию. Говорили о новом пакете санкций и будущих перспективах Украины как члена Европейского Союза.

Оценки: обещания без конкретных цифр и дат

Эксперт-международник Максим Яли уверен, что визит Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюсселе важен по нескольким причинам.

"Первая – значительное усиление военной поддержки, – говорит он Фокусу. – В течение последнего месяца анонсируется полномасштабное наступление оккупационных войск на востоке. Грядет годовщина начала полномасштабного вторжения. Логично предположить, что Путин захочет продемонстрировать какие-то итоги своей так называемой спецоперации. Более весомые, чем взятие Бахмута, что является минимальной задачей для Кремля. Речь идет о продолжении наступления, о чем, в частности, написало Foreign Policy, авторитетное американское издание".

В этом материале, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника в Министерстве обороны, речь идет о том, что Россия уже подготовила для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов. А значит – в ближайшие десять дней ожидается наступление.

Важно

Дело не только в броне. Почему Leopard 2 будет лучше любого российского танка

"Поэтому, конечно, нам необходима консолидация наших союзников. Визит в США был успешным – помог проголосовать демократам до окончания каденции Конгресса пакет военной помощи на весь год. Сейчас такая же консолидация нужна и для европейских лидеров, тем более, накануне очередного Рамштайна, который состоится в феврале, – продолжает он. – И визит Зеленского – это такая промокампания по предоставлению нам самолетов. И как пишет пресса в Великобритании, такое решение может быть принято. О самолетах говорят после решения о предоставлении нам танков".

Яли предполагает, что Великобритания может стать ледоколом в этом вопросе. Он напоминает, что польский премьер уже заявлял, что Польша готова предоставить самолеты МиГ, но не хочет быть первой.

"Как обычно, все боятся быть первыми – такова коллективная ответственность, поручительство. С решением о предоставлении нам авиации будет точно так же, как было с решением относительно танков. Наверное, для этого президент Зеленский использует свой огромный авторитет и популярность среди европейских обществ. Мы видели, как ему аплодировали в Букингемском дворце, так же было в Конгрессе. Кампания его как лидера свободной страны, оказалась более чем успешной. И прежде всего, потому что он не убежал из страны накануне вторжения, а вместе с народом продемонстрировал отвагу", — говорит Максим Яли.

И если европейские лидеры приглашают Владимира Зеленского на события такого уровня, значит – некоторые важные решения уже приняты, а для некоторых его визит может стать решающим.

"В ЕС также надеются преодолеть некоторые внутренние споры. Вот, например, Макрон поссорился с премьером Италии, которая обвинила Макрона, что не следовало Зеленскому туда летать, стоило лететь сразу в Брюссель. Якобы Макрон использует это для разрешения внутренних споров. Но учитывая важность Франции, визит в Париж абсолютно обоснован. Чем больше таких будет визитов, тем больше будет результатов", – отмечает Максим Яли.

А если вспомнить о грядущем Рамштайне, о котором в Офисе президента уже заявили, как об авиационном, то можно ожидать позитивных результатов от встречи оборонной коалиции.

Поэтому цель Зеленского в таких визитах очевидна – дожать европейских лидеров, использовать свое политическое влияние для усиления военной помощи Украине и давления на Россию.

[ + – ] "Конечно, нам необходима консолидация наших союзников", - эксперт Фото: Getty Images

Но, несмотря на настойчивость Зеленского, вопрос предоставления как самолетов, так и дальнобойного оружия после поездки остается нерешенным – твердое решение с конкретными цифрами и датами пока не прозвучало.

Вторая причина важности визита – обсуждение вопроса предоставления вооружения, необходимого для контрнаступления. Можно заметить, как европейские лидеры все чаще говорят о необходимости победы уже в 2023 году. Поэтому эксперты считают, что сейчас ищут способ переломить ход войны.

Что касается разговоров о перспективах вступления Украины в ЕС, то пока это сопроводительная тема. Если оценивать ситуацию реально, то о членстве в ЕС в условиях продолжающейся войны сложно говорить. Конечно, были прорывы в виде предоставления нам статуса кандидата, но это, скорее, аванс. Главный внутренний враг – коррупция — еще не побежден. Не случайны же были обыски накануне визита руководства ЕС в Киев. Они были демонстрацией, что работа ведется. По европейским партнерам и по имиджу Украины в целом больно ударили коррупционные скандалы в Минобороны.

В пятницу, 10 февраля, президент Владимир Зеленский возвращается в Украину. В польском Жешуве он встретился с коллегой Анджеем Дудой.

И пока президенты обсуждали поездку украинского лидера в Брюссель, в направлении Киева, Львова, Кривого Рога и других городов Россия запускала ракеты, а на фронте, в ожидании нового вооружения, ВСУ отражали новую волну наступления армии Путина.

Важно