Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет в феврале в штаб-квартире НАТО: что известно

Как сообщили в пресс-службе Североатлантического Альянса, отдельное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, организованное США, состоится 14 февраля.

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14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба Альянса.

13 февраля генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию, посвященную встрече министров.

В первый день мероприятия, 14 февраля, запланировано отдельное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, организованное Соединенными Штатами.

Что будут обсуждать на встрече министров обороны НАТО

В Альянсе пообещали сообщить детали повестки ближе к дате заседания.

Как ранее узнали журналисты Politicо, одной из возможных тем обсуждения могут быть дальнейшие поставки истребителей Киеву в качестве военной помощи. При этом, по данным издания, скорее всего, речь пойдет не о заключении соглашения на ближайшие поставки, а на разработку плана действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если истребители срочно понадобятся в будущем.

Напомним, 24 января стало известно о том, что на саммите "Раммштайн", который прошел 20 января в Германии, Испания, Нидерланды, Дания и другие страны выразили желание поставить часть своих танков Leopard 2 Украине. В общей сложности речь идет о примерно 100 единицах тяжелой военной техники.

25 января Spiegel со ссылкой на правительство Германии сообщал о том, что страны Европы намерены передать Украине 80 немецких боевых танков Leopard, включая 14 единиц от ФРГ.

Также напомним, что 25 января корреспондент агентства Bloomberg в Белом доме Джордан Фабиан сообщил, что Соединенные Штаты намерены передать Украине 31 американский танк M1 Abrams.