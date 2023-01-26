Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет в феврале в штаб-квартире НАТО: что известно
Как сообщили в пресс-службе Североатлантического Альянса, отдельное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, организованное США, состоится 14 февраля.
14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба Альянса.
13 февраля генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию, посвященную встрече министров.
В первый день мероприятия, 14 февраля, запланировано отдельное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, организованное Соединенными Штатами.
Что будут обсуждать на встрече министров обороны НАТО
В Альянсе пообещали сообщить детали повестки ближе к дате заседания.
Как ранее узнали журналисты Politicо, одной из возможных тем обсуждения могут быть дальнейшие поставки истребителей Киеву в качестве военной помощи. При этом, по данным издания, скорее всего, речь пойдет не о заключении соглашения на ближайшие поставки, а на разработку плана действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если истребители срочно понадобятся в будущем.
Напомним, 24 января стало известно о том, что на саммите "Раммштайн", который прошел 20 января в Германии, Испания, Нидерланды, Дания и другие страны выразили желание поставить часть своих танков Leopard 2 Украине. В общей сложности речь идет о примерно 100 единицах тяжелой военной техники.
25 января Spiegel со ссылкой на правительство Германии сообщал о том, что страны Европы намерены передать Украине 80 немецких боевых танков Leopard, включая 14 единиц от ФРГ.
Также напомним, что 25 января корреспондент агентства Bloomberg в Белом доме Джордан Фабиан сообщил, что Соединенные Штаты намерены передать Украине 31 американский танк M1 Abrams.