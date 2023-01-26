Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому в штаб-квартирі НАТО: що відомо

Як повідомили у пресслужбі Північноатлантичного Альянсу, окреме засідання контактної групи з питань оборони України, організоване США, відбудеться 14 лютого.

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14-15 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони. Про це у четвер, 26 січня, повідомляє пресслужба Альянсу.

13 лютого генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг проведе пресконференцію, присвячену зустрічі міністрів.

Першого дня заходу, 14 лютого, заплановано окреме засідання контактної групи з питань оборони України, організоване Сполученими Штатами.

Що обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони НАТО

В Альянсі пообіцяли повідомити деталі порядку денного ближче до дати засідання.

Як раніше дізналися журналісти Politicо, однією з можливих тем обговорення можуть бути подальші поставки винищувачів Києву як військова допомога. При цьому, за даними видання, найімовірніше, йтиметься не про укладення угоди на найближчі поставки, а на розробку плану дій у надзвичайних обставинах на випадок, якщо винищувачі терміново знадобляться у майбутньому.

Нагадаємо, 24 січня стало відомо про те, що на саміті "Раммштайн", який пройшов 20 січня у Німеччині, Іспанія, Нідерланди, Данія та інші країни виявили бажання поставити частину своїх танків Leopard 2 Україні. Загалом йдеться про приблизно 100 одиниць важкої військової техніки.

25 січня Spiegel з посиланням на уряд Німеччини повідомляв, що країни Європи мають намір передати Україні 80 німецьких бойових танків Leopard, включаючи 14 одиниць від ФРН.

Також нагадаємо, що 25 січня кореспондент агентства Bloomberg у Білому домі Джордан Фабіан повідомив, що Сполучені Штати мають намір передати Україні 31 американський танк M1 Abrams.