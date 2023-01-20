Засідання у форматі "Рамштайн-8": Пентагон зробив головні заяви (відео)

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримає пакет військово-технічної допомоги розміром $2,5 млрд — один із найбільших пакетів, які США тільки надавали ЗСУ.

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Найближчим часом Україна отримає один із найбільших пакетів військової допомоги від США. Про це на підсумковій пресконференції за результатами переговорів Контактної групи у форматі "Рамштайн-8" заявив голова Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю, 20 грудня.

"Постачання Києву засобів ППО та бронетехніки, а також їх синхронізація були головними питаннями під час зустрічі. Ми не уповільнюватимемо темпи надання Україні військової допомоги. Зараз — вирішальний момент у бойових діях", — сказав Остін.

Міністр оборони США підтвердив передачу Україні від усіх країн-союзниць:

8 зенітно-ракетних комплексів Avenger;

ракет для систем NASAMS;

58 бронетранспортерів Bradley;

90 бронетранспортерів Stryker;

350 позашляховиків;

19 гаубиць;

тисячі артилерійських снарядів;

системи протиповітряної оборони Patriot;

вертольотів.

Крім того, Ллойд Остін наголосив на важливості ініціативи країн-союзниць не лише передавати необхідну техніку, а й навчати особовий склад ЗСУ. Наприклад, Нідерланди вже висловили свою згоду навчити українських військових поводитися з пусковими установками Patriot.

Також бійці ЗСУ пройдуть навчання, після якого зможуть використовувати для маневрів бронетранспортери Bradley.

Яку військову допомогу та від кого отримають ЗСУ

За словами глави Пентагону, всі країни-союзниці не повинні зупинятися на досягнутому та можуть робити для перемоги України у війні з Росією ще більше.

Але є країни, які вже надали нашій країні ключові донати.

Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди готові передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Крім того, Німеччина надасть машини бойової піхоти Marder. А Франція — танки AMX-10.

Канада надасть українським військовим системи протиповітряної оборони NASAMS і боєприпаси до них.

Великобританія та США передадуть Збройним силам України танки Challenger 2.

Швеція заявила про готовність допомогти Україні бронеавтомобілями, самохідними артилерійськими установками та гаубицями, а також машинами бойової піхоти.

Данія передасть Україні 19 гаубиць.

Латвія надасть гелікоптери та зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Естонія забезпечить українських військових 155-мм боєприпасами.

Польща надасть ЗСУ 4 батальйони механічної артилерії.

Танки Leopard 2 для України: яке остаточне рішення ухвалив "Рамштайн-8"

Глава Пентагону висловив думку, що хоча домовитися про постачання Україні танків Leopard не вдалося, для ЗСУ відкриваються хороші перспективи і з тим пакетом військової техніки, надання якого не викликало розбіжностей між країнами-союзницями.

Також він нагадав, що необхідні українцям танки готова запропонувати Польща, і для цього їй не потрібне схвалення Німеччини.

Але, за словами Ллойда Остіна, це потрібно зробити до весни. В України залишається не так багато часу, щоб підготуватися до відбиття нового наступу РФ.

"Рамштайн-8": про які перспективи для України говорили союзники

Глава Пентагону попередив, що Росія намагається збільшити чисельність своєї армії, перегрупувати та переозброїти її, хоча й зазнає труднощів із боєприпасами та значними втратами на полі бою.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підтвердив, що не поспішатиме з оптимістичними прогнозами щодо швидкого закінчення російсько-української війни.

"З військової точки зору, я все ще вважаю, що цього року важко буде у військовому плані вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що цього не станеться, але це буде важко", — сказав Міллі.

На завершення пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін ще раз наголосив, що сьогодні на засіданні в "Рамштайні" говорили фактично не стільки про безпеку України, як про європейську безпеку, окільки військово-технічна підтримка України в боротьбі за її незалежність безпосередньо пов'язана із глобальною безпекою.

"Це боротьба за той світ, у якому житимуть наші діти й онуки. Світ, у якому цінуватимуться суверенність і право вибору", — сказав глава Пентагону.

Нагадаємо, "Рамштайн-8" відмовив Україні в постачанні танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розповів журналістам, що країнам-союзникам не вдалося дійти єдиного рішення. При цьому він назвав брехнею слова про те, що Німеччина стоїть на шляху передачі Leopard 2 Україні.

Фокус також писав про те, що стали відомі попередні результати "Рамштайн-8" для України. Країни-союзниці на засіданні контактної групи "Рамштайн-8" у п'ятницю, 20 січня, домовилися про надання Україні додаткової військової допомоги.