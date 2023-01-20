Заседания в формате "Рамштайн-8": Пентагон сделал главные заявления (видео)
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит пакет военно-технической помощи размером в $2,5 млрд — один из самых больших пакетов, которые США только предоставляли ВСУ.
В ближайшее время Украина получит один из самых больших пакетов военной помощи от США. Об этом на итоговой пресс-конференции по результатам переговоров Контактной группы в формате "Рамштайн-8" заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 20 декабря.
"Поставки Киеву средств ПВО и бронетехники, а также их синхронизация были главными вопросами в ходе встречи. Мы не будем замедлять темпы оказания Украине военной помощи. Сейчас – решающий момент в боевых действиях", — сказал Остин.
Министр обороны США подтвердил передачу Украине от всех стран-союзниц:
- восьми зенитно-ракетных комплексов Avenger;
- ракет для систем NASAMS;
- 58 бронетранспортеров Bradley;
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 350 внедорожников;
- 19 гаубиц;
- тысячи артиллерийских снарядов;
- системы противовоздушной обороны Patriot;
- вертолетов.
Кроме того, Ллойд Остин подчеркнул важность инициативы стран-союзниц не только передавать необходимую технику, но и обучать личный состав ВСУ. Так, Нидерланды уже выразили свое согласие научить украинских военных обращаться с пусковыми установками Patriot.
Также бойцы ВСУ пройдут обучение, после которого смогут использовать для маневров бронетранспортеры Bradley.
Какую военную помощь и от кого получат ВСУ
По словам главы Пентагона, все страны-союзницы не должны останавливаться на достигнутым и могут делать для победы Украины в войне с Россией еще больше.
Но есть страны, которые уже сейчас предоставили нашей стране ключевые донаты.
Франция, Италия, Германия и Голландия готовы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot. Кроме того, Германия предоставит машины боевой пехоты Marder. А Франция — танки AMX-10.
Канада поставит украинским военным системы противовоздушной обороны NASAMS и боеприпасы к ним.
Великобритания и США предадут Вооруженным силам Украины танки Challenger 2.
Швеция заявила о готовности помочь Украине бронеавтомобилями, самоходными артиллерийскими установками и гаубицами, а также машинами боевой пехоты.
Дания передаст Украине 19 гаубиц.
Латвия поставит вертолеты и зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Эстония снабдит украинских военных 155-мм боеприпасами.
Польша предоставит ВСУ 4 батальона механической артиллерии
Танки Leopard 2 для Украины: какое окончательное решение принял "Рамштайн-8"
Глава Пентагона выразил мнение, что, хотя договориться о поставках Украине танков Leopard не удалось, для ВСУ открываются хорошие перспективы и с тем пакетом военной техники, предоставление которого не вызвало разногласий между странами-союзницами.
Также он напомнил, что необходимые украинцам танки готова предложить Польша и для этого ей не нужно одобрение Германии.
Но, по словам Ллойда Остина, сделать это нужно до весны. У Украины остается не так много времени, чтоб подготовиться к отражению нового наступления РФ.
"Рамштайн-8": о каких перспективах для Украины говорили союзники
Глава Пентагона предупредил, что Россия пытается увеличить численность, перегруппировать и перевооружить свою армию. Хотя и испытывает трудности с боеприпасами и несет значительные потери на поле боя.
Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что не станет спешить с оптимистичными прогнозами по поводу быстрого окончания российско-украинской войны.
"С военной точки зрения, я все еще считаю, что в этом году тяжело будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что это не произойдет, но это будет тяжело", — сказал Милли.
В завершении пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин еще раз подчеркнул, что сегодня на заседании в Рамштайне говорили, фактически, не столько о безопасности Украины, сколько о европейской безопасности. Так как военно-техническая поддержка Украины в борьбе за ее независимость напрямую связанна с глобальной безопасностью.
"Это борьба за тот мир, в котором будут жить наши дети и внуки. Мир, в котором будут цениться суверенность и право выбора", — сказал глава Пентагона.
Напомним, "Рамштайн-8" отказал Украине в поставках танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал журналистам, что странам-союзникам не удалось прийти к единому решению. При этом он назвал ложью слова о том, что Германия "стоит на пути" передачи Leopard 2 Украине.
Фокус также писал, о том, что стали известны предварительные результаты "Рамштайн-8" для Украины. Страны-союзницы на заседания контактной группы "Рамштайн-8" в пятницу, 20 января, договорились о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.