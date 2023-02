Зеленський у пошуках крил. Коли Україні чекати винищувачі та далекобійну зброю

Завершилося триденне турне Володимира Зеленського до країн Європи. У Лондоні, Парижі та Брюсселі президент говорив про необхідність надання Україні далекобійної зброї та винищувачів. Експерти пояснюють: якщо Зеленський зважився на таку поїздку, то це означає, що він поїхав за результатом.

Лондон: у пошуках крил

"Принц вільного світу", "воїн часів Вільгельма Завойовника" або "людина, схожа на короля рок-н-ролу Елвіса Преслі". Так про Володимира Зеленського написала британська преса після його поїздки до Лондона.

Президент України прибув із неанонсованим візитом до Великобританії 8 лютого. Близько 12:30 за місцевим часом літак королівських ВПС сів у британському аеропорту Станстед. Зеленського особисто зустрів прем'єр Ріші Сунак. Після раунду переговорів двох лідерів відбувся виступ у парламенті, за яким була зустріч з королем Карлом III у Букінгемському палаці.

"Дякую за чай… А тепер дайте мені свої літаки", — так британське видання The Sun підписало фотографію, на якій Володимир Зеленський зустрічається з королем.

Не лише The Sun, а й The Guardian, Financial Times, Daily Mail та інші наступного дня після візиту розмістили фото Зеленського на своїх обкладинках. Майже у всіх заголовках була згадка про "крила свободи". І все тому, що нинішній візит багато хто пов'язує зі спробою прискорити надання Україні обіцяного озброєння, а також бойових літаків.

Так, під час виступу у парламенті Великобританії Зеленський подарував спікеру серу Ліндсі Хойлу шолом пілота-винищувача з написом: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її".

Дехто каже: подібні прохання Зеленського в комплексі з підтримкою — це своєрідний тиск на прем'єр-міністра Сполученого Королівства, щоб Великобританія надала Україні літаки. Але Ріші Сунак насправді, на відміну інших лідерів, не вважає, що надання "крил" — історія неможлива.

"Про бойові літаки, ми говорили і сьогодні, і раніше. Ми оголосили, що тренуватимемо українських льотчиків за стандартами НАТО, тому що перший крок у постачанні новітніх літаків — це підготовка пілотів та персонал, які можуть їх використати. Цей процес займає певний час. Ми починаємо сьогодні. Нічого не можна виключати", — сказав Сунак.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський та король Карл Третій. "Дякую за чай... А тепер дайте мені свої літаки" Фото: Getty Images

"Найкраще, що ми могли отримати від Великобританії — це винищувачі-бомбардувальники четвертого покоління Eurofighter Typhoon, розробниками яких є Великобританія, Німеччина та Італія. Це аналог F16, — у коментарі Фокусу каже військовий експерт Петро Черняк. — Найсерйозніша зброя, яку вони можуть брати на борт — далекобійна ракета класу повітря-земля Storm Shadow. Ця ракета французько-британського походження може рухатися зі швидкістю до тисячі кілометрів на годину, а також завдавати ударів на відстані до 560 кілометрів. Чи відбудеться передача? Британський прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити можливості. На мій погляд, авіація рано чи пізно у нас з'явиться. Це насправді зброя, яка змінює порядок денний на фронті. Питання тільки в тому, коли це станеться і які саме авіаційні комплекси Україна отримає. Найбільш далекобійна зброя, яка у нас є, це стара радянська ракета 9М79 для комплексу Точка-У, яка завдає ударів на 120 кілометрів, і HIMARS, які нині працюють на 84 кілометри. Отже, ми розуміємо, що 560 км — неймовірно добре. Саме ця зброя могла б взяти під вогневий контроль Кримський міст, знищити його. А знищення Кримського мосту — це практично зведення до нуля всієї логістики самого Криму та південного угруповання військ РФ".

Черняк зазначає: зараз багато в руках британських колег: "Політика — складна справа, а геополітика — ще складніше. Щодо навчання, то повноцінний пілот готується не місяць-два, а мінімум пів року. А щоб стати асом — доведеться вчитися кілька років. Але українці продемонстрували феноменальну якість у оволодінні сучасною технікою. Починаючи від систем HIMARS і закінчуючи Patriot, на яких прямо зараз навчаються українці. Я впевнений, що ми зможемо опанувати цю, тому питання лише у політичній волі наших західних колег".

Париж: теплий прийом у Макрона

Увечері того ж дня літак ВПС Великобританії із президентом України на борту приземлився в аеропорту "Париж-Орлі". На пізній вечір було заплановано зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Кажуть, напередодні саміту Євросоюзу, який мав відбутися у Брюсселі, це було спонтанне рішення.

Макрон зустрів Зеленського не менш тепло, ніж Сунак — він довго тиснув йому руку, обіймав і дивився перед камерами в очі. А згодом нагородив орденом Почесного легіону — найвищою нагородою Франції, яку присуджує президент республіки за військові чи громадянські заслуги.

Після переговорів у закритому режимі відбулася спільна пресконференція лідерів трьох країн. Президент України заявив, що Франція та Німеччина здатні змінити правила гри у протистоянні з Росією.

"Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Емманюель, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше закінчиться ця агресія Росії, і ми повернемо Європі впевнений мир", — сказав Зеленський.

[ + – ] Емманюель Макрон нагородив президента України орденом Почесного легіону – найвищою нагородою Франції Фото: Getty Images

Макрон пообіцяв, що й надалі надаватиме Україні підтримку, наголосивши, що Росія не повинна виграти цю війну, а Шольц сказав про підтримку "формули миру", запропоновану Зеленським. "Ваш план — необхідна основа для обговорення шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", — уточнив він.

При цьому напередодні в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro Володимир Зеленський заявив, що відносини України з Німеччиною перебувають у "важкій фазі", оскільки канцлера Олафа Шольца доводиться довго вмовляти та переконувати у необхідності надати допомогу.

Що стосується Макрона, то наступного дня після візиту до Брюсселя він заявив, що як військову допомогу Україні він віддає перевагу "кориснішій" і "швидшій" зброї, ніж бойові літаки. Винищувачі "за жодних обставин" не можуть бути поставлені "найближчими тижнями", пояснив він. Але потім додав: "Я не виключаю абсолютно нічого".

"Нині позиція і Макрона, і Шольца докорінно змінилася, — каже Фокусу експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету Максим Ялі. — Це підтверджують спогади Бориса Джонсона про те, якою була їхня думка на початку вторгнення. Обидва лідери були надто обережні. Макрон постійно дзвонив Путіну, але безрезультатно ставав посміховиськом не лише в українських медіа, а й у європейських. Шольц також весь час вагався. Але згодом Шольц вирішив надавати нам танки Leopards і дозволити іншим країнам їх передачу. Ставки на перемогу України вже зроблено, тож ми можемо спостерігати еволюцію заяв. Якщо раніше звучало, що Україна не має програти у цій війні, то зараз уже кажуть, що Україна має перемогти. Це головний результат еволюції ставлення як Макрона і Шольца. Хоча вони, звичайно, керівники надпотужних держав, які відіграють ключову роль у вирішенні російсько-українського конфлікту, починаючи з 2014 року".

Брюссель: "Вітаємо вдома"

Наступна зупинка Володимира Зеленського — у Брюсселі, де проходив саміт лідерів Європейської ради, найвищого політичного органу ЄС, що включає глав держав та урядів 27 країн. Головна його тема — агресія Росії проти України.

"Вітаємо вдома, ласкаво просимо до ЄС", — написав у Твіттері президент Європейської ради Шарль Мішель.

Зеленський виступив із промовою у Європейському парламенті. Він говорив про european way of life (європейський спосіб життя) і просив посилення підтримки.

[ + – ] Український президент з трибуни Європарламенту вкотре заявив про необхідність надання літаків та далекобійної зброї Фото: Getty Images

А підтримка України демонструвалася колосальна. У залі пролунав гімн України, а депутати прийшли із синьо-жовтими стрічками у поєднанні з атрибутикою ЄС. Президента України зустріли оваціями.

"Ми повинні допомагати не лише словами, а й справою. Потрібно діяти, щоб спростити торгівлю з Україною, прискорити її вступ до ЄС, надавати фінансову підтримку, допомагати у відновленні та навчанні її військових, наданні військового обладнання та систем, необхідних для перемоги. Зараз держави мають негайно розглянути надання Україні далекобійної зброї та літаків, адже вони захищають свободу, яку люди у мирних країнах сприймають як належне, ми були, є і будемо на боці України стільки, скільки потрібно", — сказала голова Європарламенту Роберта Мецола перед виступом Зеленського.

Український президент із трибуни Європарламенту вкотре заявив про необхідність надання літаків та далекобійної зброї.

Після цього відбулося кілька раундів переговорів за зачиненими дверима, потім політики вийшли на спільну пресконференцію. Говорили про новий пакет санкцій та майбутні перспективи України як члена Європейського Союзу.

Оцінки: обіцянки без конкретних цифр та дат

Експерт-міжнародник Максим Ялі впевнений, що візит Володимира Зеленського до Лондона, Парижа та Брюсселю важливий з кількох причин.

"Перша — значне посилення військової підтримки, — каже він Фокусу. — Протягом останнього місяця анонсується повномасштабний наступ окупаційних військ на сході. Настає рік з початку повномасштабного вторгнення. Логічно припустити, що Путін захоче продемонструвати якісь підсумки своєї так званої спецоперації. Більш вагомі, ніж взяття Бахмута, що є мінімальним завданням для Кремля. Йдеться про продовження наступу, про що, зокрема, написало Foreign Policy, авторитетне американське видання".

У цьому матеріалі, з посиланням на високопосадовця в Міністерстві оборони, йдеться про те, що Росія вже підготувала для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів. А отже — у найближчі десять днів очікується наступ.

"Тому, звичайно, нам потрібна консолідація наших союзників. Візит до США був успішним — допоміг проголосувати демократам до закінчення каденції Конгресу пакет військової допомоги на весь рік. Зараз така ж консолідація потрібна і для європейських лідерів, тим паче напередодні чергового Рамштайну, який відбудеться у лютому, — продовжує він. — І візит Зеленського — це така промокампанія з надання нам літаків. І як пише преса у Великій Британії, таке рішення може бути прийняте. Про літаки говорять після рішення про надання нам танків".

Ялі припускає, що Великобританія може стати криголамом у цьому питанні. Він нагадує, що польський прем'єр уже заявляв, що Польща готова надати літаки МіГ, але не хоче бути першою.

"Як зазвичай, всі бояться бути першими — така колективна відповідальність, порука. З рішенням про надання нам авіації буде так само, як було з рішенням щодо танків. Напевно, для цього президент Зеленський використовує свій величезний авторитет та популярність серед європейських суспільств. Ми бачили, як йому аплодували в Букінгемському палаці, так само було в Конгресі. Кампанія його як лідера вільної країни виявилася більш ніж успішною. І перш за все тому, що він не втік із країни напередодні вторгнення, а разом із народом продемонстрував відвагу", — каже Максим Ялі.

І якщо європейські лідери запрошують Володимира Зеленського на події такого рівня, отже, деякі важливі рішення вже ухвалені, а для деяких його візит може стати вирішальним.

"В ЄС також сподіваються подолати деякі внутрішні суперечки. Ось, наприклад, Макрон посварився з прем'єркою Італії, яка звинуватила Макрона, що не слід було Зеленському туди літати, варто було летіти одразу до Брюсселя. Нібито Макрон використовує це для вирішення внутрішніх суперечок. Але з огляду на важливість Франції, візит до Парижа абсолютно обґрунтований. Чим більше таких візитів, тим більше буде результатів", — зазначає Максим Ялі.

А якщо згадати про майбутній Рамштайн, про який в Офісі президента вже заявили, як про авіаційний, то можна очікувати позитивних результатів від зустрічі оборонної коаліції.

Тому мета Зеленського в таких візитах є очевидною — дотиснути європейських лідерів, використати свій політичний вплив для посилення військової допомоги Україні та тиску на Росію.

[ + – ] "Звичайно, нам потрібна консолідація наших союзників", — експерт Фото: Getty Images

Але попри наполегливість Зеленського питання надання як літаків, так і далекобійної зброї після поїздки залишається невирішеним — тверде рішення з конкретними цифрами і датами поки не прозвучало.

Другою причиною важливості візиту є обговорення питання надання озброєння, необхідного для контрнаступу. Можна зауважити, як європейські лідери дедалі частіше говорять про необхідність перемоги вже 2023 року. Тому експерти вважають, що зараз шукають способу переломити хід війни.

Щодо розмов про перспективи вступу України до ЄС, то поки що це супровідна тема. Якщо оцінювати ситуацію реально, то про членство в ЄС в умовах війни важко говорити. Звичайно, були прориви у вигляді надання статусу кандидата, але це, швидше, аванс. Головний внутрішній ворог — корупція — ще не переможений. Не випадковими були обшуки напередодні візиту керівництва ЄС до Києва. Вони були демонстрацією, що ведеться робота. По європейським партнерами та іміджу України загалом боляче вдарили корупційні скандали в Міноборони.

У п'ятницю, 10 лютого, президент Володимир Зеленський повертається до України. У польському Жешуві він зустрівся із колегою Анджеєм Дудою.

І поки президенти обговорювали поїздку українського лідера до Брюсселя, у напрямку Києва, Львова, Кривого Рогу та інших міст Росія запускала ракети, а на фронті, чекаючи нового озброєння, ЗСУ відбивали нову хвилю наступу армії Путіна.

