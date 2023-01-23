Немецкие танки Leopard 2 имеют ряд особенностей, например, постоянная разработка новых боеприпасов, что позволит ВСУ эффективнее уничтожать российские машины. Фокус собрал данные о боевом применении танков, изучил историю их создания, а также основные различия.

Related video

Ожидалось, что заседание министров обороны в формате "Рамштайн-8" приведет к решению о передаче танков Leopard 2 Украине. Этого не произошло, но украинских военных все равно отправят осваивать немецкие машины, что может означать, что танки таки будут. Фокус собрал все, что известно об одном из самых массовых танков в Европе — Leopard 2.

История создания Leopard 2

Leopard 2 — это разработка немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann. По сути, это продолжение идей Leopard 1 и воплощение наработок США и Германии в 1960-х годах. Страны планировали создать единый основной боевой танк MBT-70. Несмотря на то, что страны разделились, в дальнейшем Германия использовали идеи совместной работы.

Машину разрабатывали, чтобы она соответствовала 4 принципам:

высокий уровень защиты;

маневренность на поле боя;

огневая мощь;

система управления огнем.

По данным итальянских вооруженных сил, по состоянию на 2020 год 47% всех танков в Европе были именно Leopard разных модификаций. С 1979 года было произведено 3200 танков.

[ + – ] Количество танков в Европе

Какие существуют модификации танка Leopard 2

С 1979 года Leopard 2 прошел несколько этапов модернизаций:

2A1 — избавление от "детских проблем";

2A2 — новый прицел и трос для буксировки;

2A3 — новая цифровая радиостанция;

2A4 — автоматическое пожаротушение, башня с титан-вольфрамовой броней;

2A5 — новая башня с дополнительным бронированием, новые прицелы для командира и наводчика;

2A6 — новое 120-мм орудие Rheinmetall L55;

2A7 — новый камуфляж Barracuda, дополнительная силовая установка Steyr M12 TCA.

Все они имеют свои особенности. Например, 2А1 это доработка танка и избавление его "детских болячек". Был доработан тепловизионный прицел. Следующие модели до 2А4 получали улучшения в системе управления огнем, радиостанции и другими системами. Вероятно, Украина получит версию именно 2A4 из Польши и других стран.

[ + – ] Различия модификаций танка Leopard 2

Leopard 2A4 — оснастили автоматической системой пожаротушения. Также было улучшено бронирование башни, были предприняты шаги для повышения выживаемости экипажа. Масса танка стала составлять 55 тонн. В СМИ писали, что Германия могла бы передать Украине танки Leopard 2A5. Эта версия отличается от 2A4 еще большей защищенностью, новыми технологиями и улучшенной тормозной системы.

С получением "Леопардов" Украина получит возможность и модернизировать их в дальнейшем или даже сделать украинскую версию, как это сделала Польша с Leopard 2 PL, Швеция с Leopard 2 S или Дания с Leopard 2A5 DK. Если же идти по немецким пакетам модернизации, то 2А4 можно будет довести до версии 2А6, где уже устанавливают более длинный ствол.

В чем особенность боеприпасов Leopard 2

Как рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в подкасте, посвященного танку, одной из главной особенностью является постоянная доработка боеприпасов. Даже имея версию 2A4 боеприпасы могут быть более эффективными против российских танков. В советской/российской школе практически не разрабатывают новые типы снарядов.

[ + – ] Подкаст о танках Leopard 2

Боевое применение танка Leopard 2

Немецкие танки за время производства участвовали в нескольких военных конфликтах:

война в Косово

война в Афганистане

война в Сирии

Leopard 2 на Балканах

В ходе войны в Косово Германия передала в KFOR 28 танков Leopard 2A5. В ходе этого конфликта танки использовали в основном для патрулирования, защиты важных объектов и устрашения конфликтующих сторон. Затем 2A5 в 2000 году поменяли на 2A4. Танки находились в Косово и Северной Македонии. С 1999 по 2004 годы не было потеряно ни одного "Леопарда". Однако и у сторон там не было достаточно тяжелого вооружения для уничтожения таких машин.

[ + – ] Leopard 2A5 в Косово

Leopard 2 в Афганистане

Война в Афганистане стала первым серьезным испытанием для немецких тяжелых танков. В составе международной коалиции Leopard 2 были отправлены Канадой и Данией в 2007 году. Танки также планировали использовать для патрулирования и защиты баз. За пару лет было потеряно несколько танков, в основном из-за подрыва на минах. В основном экипажи отделывались незначительными ранениями. 25 июля 2008 года произошел единственный случай, когда в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве пострадал экипаж танка Leopard 2A5DK из Дании. Погиб водитель, так как у танка не было дополнительной защиты от подрывов на мине. Другие члены экипажа получили легкие ранения.

При этом "Леопарды" эффективно себя показали в ходе боев в Афганистане.

В конце 2008 года в Афганистане проходила операция Red Dagger в провинции Гильменд. Танки использовали для поддержки пехоты. Операция прошла успешно и командование впоследствии заявило, что именно Leopard 2 сыграли решающую роль в ходе сражения.

[ + – ] Leopard 2 в Афганистане

Leopard 2 в Сирии

Самым неудачным опытом применения танков Leopard 2 стала война в Сирии. Турция имело несколько десятков танков в модификации 2А4. В декабре 2016 года появились доказательства, что танки были уничтожены боевиками ИГИЛ. Турецкая армия потеряла 10 танков: 5 уничтожены противотанковыми ракетами, два от мин, один от артиллерийского или минометного обстрела, другие два по неизвестным публично причинам. Как отмечают в журнале National Interest, этому способствовало неправильное применение танков.

[ + – ] Уничтоженный Leopard 2A4 в Сирии [ + – ] Уничтоженный Leopard 2A4 в Сирии [ + – ] Уничтоженный Leopard 2A4 в Сирии

Турки использовали Leopard 2 в тылу в качестве средств огневой поддержки дальнего действия. Изолированные на открытых огневых позициях танки остались без пехоты поблизости. Leopard 2 были очень уязвимы для засад. Поэтому автор подчеркивает, что танки нужно использовать в составе общевойсковых сил в прикрытии пехоты. Тогда враг не сможет обойти технику и уничтожить ее противотанковыми средствами. Добавим, таких же ошибок допускают и ВС РФ в попытках атаковать украинские позиции.

Важно