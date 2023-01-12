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Военный Фокус Российско-украинская война

Невидимая стена разрушена. Украину усиливают западными танками и бронетехникой

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Польские танки Leopard 2

Украинскую армию впервые за 11 месяцев войны усилят ротой танков Leopard 2, которые передаст Польша. Кроме этого, ВСУ получат БМП Marder, M2 Bradley и ББМ AMX 10-RC. Все эти образцы разрабатывалась в годы холодной войны для уничтожения советской техники.

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Германия, Франция, Польша и США анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины. Впервые украинской армии передадут западную бронетехнику. Фокус разобрался, какое вооружение получат ВСУ.

Представители украинского правительства в ряде интервью заявляли, что в 2023 году ВСУ получат все необходимое оружие, которое в 2022 году партнеры не передавали. После Нового года Франция, а затем и США с Германией анонсировали передачу десятков единиц нового оружия, а 11 января Польша анонсировала передачу танков Leopard 2.

Украина получит Leopard 2, Challenger на подходе

11 января во Львов прибыли главы Польши и Литвы. После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Анджей Дуда заявил, что Украине передадут танковую роту Leopard 2 в рамках международной коалиции. Западные танки намного лучше, чем танки советской эры, которые уже передавались украинской армии. По аналогии с HIMARS, Украина в дальнейшем может рассчитывать на увеличение поставок.

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Наглядное различие версий танков

Стоит отметить, что за годы производства в Германии создали множество модификаций танка: 2A4, 2A5, 2A6, 2A7, 2A7+. Вдобавок в Польше есть локализованная версия Leopard 2 PL, который характерен установкой некоторых польских элементов в машину. То же самое есть у Испании, Швейцарии и Греции. Каждая новая модернизация делала танк Leopard все более боеспособным, защищенным и технологичным.

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Схематическое расположение боекомплекта на Т-72, Leopard 2 и M1 Abrams

Отличие западных танков от советских в расположении боекомплекта. В танках советской школы боеприпасы находятся вокруг экипажа — из-за особенности автомата заряжания. В западной школе танкостроения боеприпасы устанавливают в задней части башни, что повышает выживаемость экипажа, но требует отдельного заряжающего.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также рассматривает вопрос передачи Украине танков Challenger 2. Масса танка Challenger 2 может доходить до 75 тонн, поэтому нужно будет решить еще и вопрос логистики.

Франция передаст ВСУ броневики AMX-10RC и БТР Bison

После переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине боевых бронированных машин AMX-10RC и БТРов Bison. Машины AMX-10RC нередко называют "колесными танками" — из-за мощного 105-мм орудия.

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Колесный танк AMX-10RC

AMX-10RC — это очень мобильная машина, которая не сможет бороться против танков в лоб, но отлично подойдет для рейдовых действий, разведывательных операций или засад. Итальянский аналитик Томас Тейнер отмечает, что несмотря на относительно слабое бронирование, AMX-10RC на голову выше любого советского БМП за счет оптики, пушки и электроники.

БТР Bastion — это французский многоцелевой бронетранспортер французской компании ACMAT. Машина построена по 4х4 колесной формуле. Разработали БТР в 2012 году. За более 10 лет в эксплуатации Bastion использовали на Ближнем Востоке и Африке. Его бронирование защитит экипаж от пуль калибром 7,62 мм.

США передают Украине БТР M2 Bradley и новые САУ Paladin

Соединенные Штаты анонсировали рекордный пакет военной помощи на 3 млрд долларов, из которого более 2 млрд предназначены Украине. Вооруженные силы Украины получат БМП M2 Bradley в модификации M2A2, созданные на опыте операции "Буря в пустыне". Также Штаты усилят украинскую армию одной из самых новых версий САУ М109A6 Paladin.

БМП M2 Bradley — это машина, которая позволит выполнять целый набор задач. Штаты поставят Украине машины, которые будут иметь круговую защиту от 30-мм боеприпасов. А 25-мм орудие Bushmaster M242 способно пробить любую российскую бронетехнику будь-то БМП, БТР и БМД на дистанции до 2 км. Также Bradley уничтожат вражеский танк за счет двух противотанковых установок TOW.

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ВСУ получат БМП M2 Bradley

САУ M109 Paladin — это одна из самых последних модификаций самоходной артустановки. Отличительной особенностью артиллерии является бортовое оборудование: автоматизированная система управления огнем, бортовой баллистический вычислитель, навигационная система, защищенная связь. Орудие M109A6 способно вести стрельбу до 24 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным боеприпасом. Также в ходе модернизации Paladin стал более надежным и простым в ремонте.

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M109A6 Paladin более надежны и смертоносны

Поставки западных БМП Украине: Германия отправит до 40 БМП Marder

Правительство Германии анонсировало передачу Украине БМП Marder. Как отмечает военный эксперт Томас Тейнер, вероятнее всего ВСУ получат не самую новую версию машин. Marder 1A3 — это машина 1990-х годов. Одним из главных недостатков немецкой БМП является то, что командиру нужно вылезать из башни, чтобы выстрелить из противотанкового комплекса Milan.

Вместе с тем Marder, по мнению эксперта, на голову выше по своим возможностям, чем большинство БМП, которые сейчас есть на вооружении ВСУ.

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БМП Marder

Чего ожидать от нового Рамштайна?

20 января состоится новая встреча в формате Рамштайн. Исходя из анонса поставок БМП и первых западных танков, можно ожидать, что партнеры передадут Украине больше бронетехники для изменения ситуации на фронте. Авторы Defense Express предполагают, что Leopard 2 могут передавать Украине как минимум 5 стран. Кроме Польши, это Финляндия, Германия, Швеция и Испания. По данным Military Balance 2021, они располагают следующим запасом техники:

  • Финляндия — 100 Leopard 2A6 и 100 Leopard 2A4 на хранении;
  • Германия — 225 Leopard 2A5/2A6, 59 Leopard 2A7/2A7V и 55 Leopard 2A4 на хранении;
  • Швеция — 120 Leopard 2A5;
  • Испания — 108 Leopard 2A4 и 219 Leopard 2E;
  • Польша — 126 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 и 16 Leopard 2 PL.

Все вместе эти страны имеют 1233 танков Leopard 2 в разных модификациях и техническом состоянии. Более того, в Финляндии уже инициировали обсуждение такой передачи.

Кроме танков ВСУ могут получить и другие образцы западной бронетехники. СМИ сообщали, что США рассматривают вопрос передачи Украине колесных ББМ Stryker.

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