Финляндия, Польша, Германия: от кого Украине ожидать танков Leopard 2

Всего есть до 5 стран, которые могут передать небольшое количество танков Leopard 2, что в сумме даст серьезное укрепление для украинской армии без влияния на обороноспособность государств-доноров.

Related video

Премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий заявил, что Польша ведет переговоры о том, чтобы создать коалицию стран для передачи Украине танков Leopard 2. В издании Defense Express предположили, от кого ВСУ могут получить бронетехнику.

Как отметил Моравецкий, Варшава сама не будет поставлять танки без более широкой коалиции стран. Польша готова передать Украине до десяти танков. Вместе с тем глава Бюро международной политики Польши Якуба Кумоха отмечает, что польская сторона может передать несколько десятков машин, но точно не стони. Наряду с этим депутаты из Финляндии инициируют обсуждения о поставках танков Украине.

Авторы отмечают, что Великобритания, Франция и Италия имеют на вооружении национальные танки Challenger 2, Leclerc и C1 Ariete соответственно. Поэтому они не передадут Leopard 2. Также Австрия, Венгрия, Греция и Турция не станет передавать Украине тяжелую технику по политическим причинам.

Кто может передать Украине танки Leopard 2?

Коллективное решение о поставках в украинскую армию танков Leopard 2 могут принять страны, которые имеют на вооружении свыше 100 танков:

Финляндия — 100 Leopard 2A6 и 100 Leopard 2A4 на хранении;

Германия — 225 Leopard 2A5/2A6, 59 Leopard 2A7/2A7V и 55 Leopard 2A4 на хранении;

Швеция — 120 Leopard 2A5;

Испания — 108 Leopard 2A4 и 219 Leopard 2E;

Польша — 126 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 и 16 Leopard 2 PL.

В общей сложности есть 1233 танков, из которых часть находится на хранении. Вместе страны могут передавать небольшие партии машин, которые вместе дадут существенное подкрепление ВСУ.

Напомним, 7 января в СМИ заявили, что Польша может передать Украине танки Leopard 2. По данным источников, это лишь вопрос времени.

6 января в Минобороны Германии заявили, что Украина получит до 40 БМП Marder. Обучение займет около 2 месяцев.