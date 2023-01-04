Макрон пообещал Украине необходимую военную технику: что именно поставит Франция (фото)

Новые поставки военной техники в Украину подтвердил президент страны Владимир Зеленский после разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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В ближайшее время Франция передаст Вооруженным силам Украины танки и БТРы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Твиттере.

"Был долгий и подробный разговор с президентом Франции о текущей ситуации. Поблагодарил за решение о передаче Украине легких танков и БТР "Бастион", а также за активизацию работы с партнерами в этом направлении", — написал Зеленский.

В свою очередь издание Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца, который поговорил с журналистами на правах анонимности, сообщило о передаче французской стороной бронемашин AMX-10 RC.

По словам французского чиновника, с которым поговорили журналисты издания, поставить военную технику в Украину пообещал президент страны Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Впервые бронетехника западного производства поставляется в поддержку украинской армии", — сказал представитель Елисейского дворца.

По его словам, речь идет о бронемашинах AMX-10 RC. Однако дату поставки и ее объем чиновник не уточнил.

БТР" Бастион" и AMX-10 RC: что о них известно

"Бастион" — это французский многоцелевой бронетранспортер производства компании Acmat, так же классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Он построен на шасси бронеавтомобиля VLRA и изначально проектировался для французского спецназа, действующего в Африке.

Рассчитан на перевозку группы из 5 бойцов спецназа. На крыше "Бастиона" можно установить пулемет. Также БТР можно снабдить гранатометами. Техника имеет противоминную защиту.

[ + – ] Французский многоцелевой бронетранспортер

AMX-10RC — французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк. Исполняет роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.

Машина имеет привод на все 6 колес, однако механизм поворота подобен гусеничной технике. Основным вооружением AMX-10 RC является пушка среднего давления 105/47 F2 MECA калибра 105 мм, установленная в башне.

[ + – ] Французский тяжелый бронеавтомобиль

Напомним, 4 января секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к Германии из-за поставок танков. По его словам, российско-украинская война давно переросла в глобальный конфликт. Поэтому военная помощь, которую европейские страны дают Украине, важна не только для нас, но и для них.

Фокус также писал в конце декабря 2022 года о том, что президент Франции рассказал о поставках САУ Caesar в Украину. Макрон отметил, что дополнительная военная помощь может быть доставлена в Украину уже в первом квартале 2023 года.