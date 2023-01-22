Список составили еще летом: Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2, — СМИ

Издание пишет, что Германия может передать Украине танки, которые пока использовались только на учениях. Поставки можно объединить с другими странами Европы.

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В Минобороны Германии еще летом составили список танков Leopard 2 на случай их передаче Украине. Об этом пишет издание SPIEGEL со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что у в Бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах. Один и вовсе собирались списывать. Рабочих танков было 212. Среди них – танки разных моделей, включая 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, представляющие собой самую современную версию.

Кроме того, в списке, о котором рассказали журналистам, вполне возможно, что Бундесвер мог бы передать Украине 19 танков Leopard 2A5. Правда, в настоящее время они используются только на учениях.

Издание пишет, что если правительство Германии согласится на поставки танков в Украину, то танки Бундесвера объединят с польскими поставками, а также с поставками из других стран Европы. Так, Польша имеет на вооружении Type 2A4 Leopard, который аналогичны модели 2A5.

Однако, как сказано в материале, собрать все вместе непросто. К примеру, большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели Бундесвера имеют электрическое управление.

По словам журналистов, тот факт, что Бундестаг имеет список и уже знает, какие танки стоит поставить Украине, может оказать давление на правительство.

Представитель Христианско-демократического союза Германии Хеннинг Отте заявил:

"Нежелание поставлять основные боевые танки из-за отсутствия складских списков является признаком неадекватности".

Напомним, что в ГУР заявили, что западные партнеры дадут Украине танки Leopard 2,так как решение о победе сформировано. Сейчас идут переговоры, насколько публичной должна быть передача нового вооружения.

Также Фокус писал, что, по мнению Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, промедление с поставками танков ляжет пятном на репутации Германии на десятилетия. Он уверен, что если наступление РФ окажется успешным или же наступление Украины не удастся, Берлину будет очень сложно переубедить союзников в том, что это вина Германии.

Кроме того, глава Минобороны Украины резников заявил, что танковые экипажи ВСУ начнут освоение Leopard-2. Он отметил, что многие участники заседания на авиабазе в Рамштайне объявили о своих пакетах военной помощи "за закрытыми дверями".