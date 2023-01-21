"Это уже прорыв": партнеры дадут Украине танки Leopard 2, решение о победе сформировано, — ГУР

По словам Юсова, консенсус о победе Украины в войне уже сформирован на Западе. Сейчас идут переговоры, насколько публичной должна быть передача нового вооружения.

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Западные партнеры поставят Украине танки Leopard 2. Однако сейчас идут переговоры о том, насколько это решение и процесс поставок будут публичными. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов во время эфира на канале "Еспресо".

Юсов заявил, что Запад за последний год сильно изменился, если говорить о поставках вооружения Украине, а также понимании ситуации с Россией.

"Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники — это уже прорыв", — заявил представитель ГУР.

По его словам, публичного решение о передаче танков пока не было, однако Украина их обязательно получит, так как консенсус о ее победе в войне уже сформирован на Западе.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", — сказал Юсов.

Он также отметил, что истерически европейская дипломатия никогда не была простой, в ней было множество неоднозначностей, однако сейчас Киев интересует результат. Украина не должна ослаблять свои дипломатические усилия, а также усилия на фронте.

"Давление Украины и ее друзей, что касается поставок танков, актуальный. То, что сегодня продолжает делать Польша и страны Балтии – это та помощь, которая необходима. Но в целом я оптимист", — сказал представитель ГУР.

[ + – ] Юсов о поставках танков

Ранее Фокус писал, что Резников заявил, что британские боевые вертолеты Sea King прибыли в Украину. Как отметил глава минобороны, летательные аппараты помогут "защитить моря и земли по всей Европе".

Также сообщалось, что, по мнению Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, промедление с поставками танков ляжет пятном на репутации Германии на десятилетия. Он уверен, что если наступление РФ окажется успешным или же наступление Украины не удастся, Берлину будет очень сложно переубедить союзников в том, что это вина Германии.

Еще напомним, что эксперт рассказал о полезной функции ударного дрона "Укроборонпрома". Разработчики намекнули, что БПЛА сможет летать на 1000 км и возвращаться после успешных атак. По словам Олега Жданова, дрон должен быть малозаметным и не пользоваться внешней связью, чтобы избежать вражеских средств РЭБ.