"Москва уже боится": эксперт рассказал о полезной функции ударного дрона "Укроборонпрома"

Разработчики намекнули, что БПЛА сможет летать на 1000 км и возвращаться после успешных атак. По словам Олега Жданова, дрон должен быть малозаметным и не пользоваться внешней связью, чтобы избежать вражеских средств РЭБ.

Related video

"Укроборонпром" готовится выпустить дальнобойный беспилотник отечественного производства, способный долететь до Москвы. Украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал о важных особенностях модели на своем YouTube-канале.

"Укроборонпром" заявил не дальность действия 1000 км, а боевой радиус. Как предполагает эксперт, беспилотник может пролететь такое расстояние в один конец, а затем вернуться в Украину после выполнения боевой задачи. Однако пока неизвестно, обладает ли новая модель такой технологией, все зависит от систем управления и наведения.

"Обычно с этой функцией беспилотник уходит в глухое молчание и просто летит по координатам домой", — объяснил Олег Жданов. — "Он не излучает ничего, становится малозаметным и никакие помехи радиоэлектронной борьбы ему уже не страшны, потому что у него нет канала внешней связи".

Он обратил внимание, что вскоре после анонса от "Укроборонпрома" россияне начали усиливать систему ПВО в Москве, расставляя комплексы вокруг города, во всех районах и даже в центре. Они создают "многоуровневую эшелонированную оборону", выдавая небоеспособность стационарной системы защиты.

"Та система ПВО, которую называли непреодолимой — на самом деле нулевая. Я прихожу к такому выводу, поскольку Минобороны России расставляет в Москве и вокруг нее все виды систем ПВО", — отметил эксперт. — "Москва очень боится, что что-то прилетит и какая-то "бавовна" может случиться в самой столице. Они практически не надеются на свою стационарную систему, и это греет душу".

13 января сообщали, что "Укроборонпром" успешно испытал новый ударный беспилотник, способный летать на 1000 км с полезной нагрузкой весом 75 кг. Как рассказала спикер концерна Наталия Сад, разработка приблизилась к производству, поэтому проект переводят в режим строгой секретности. "Укроборонпром" заявлял о функции возврата, что позволит атаковать цели по несколько раз.

19 января появилась информация, что системы ПВО начали устанавливать на крышах административных зданий в Москве. Один из комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" заметили на верхушке Третьего дома Министерства обороны РФ, расположенного поблизости от Кремля.

Писали также, что систему ПВО "Панцирь-С1" разместили возле резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой. Очевидцы обратили внимание на комплекс из-за громкого шума, которым сопровождается его работа.