Резиденцию Путина под Москвой защитили системой ПВО "Панцирь-С1", — росСМИ (видео)

Очевидцы заметили установку рядом с подмосковным поселком Заречье из-за громкого звука ее работы. Подобные комплексы видели на крышах Минобороны РФ и админзданий в Москве.

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Рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой установили систему противовоздушной обороны. Об этом сообщило в Telegram издание "Сирена".

Видео, по данным журналистов, сняли 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.

Очевидцы заметили ПВО из-за громкого звука ее работы. По предположению журналистов, это зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С1".

Отметим, что на крышах админзданий в Москве 19 января начали замечать средства ПВО. ЗРПК "Панцирь-С1" видели на здании по адресу Тетеринский переулок 8, где находится бизнес-центр. Оттуда до Кремля около 2 километров.

Установку ПВО видели на крыше Министерства обороны России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 января заявил, что вопрос об установке систем ПВО в Москве надо адресовать Минобороны России.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", — прокомментировал он.

Установка систем ПВО на админзданиях в Москве говорит о совершенном непрофессионализме военного руководства РФ, отметил спикер Командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат.

"Это как Иван-дурак едет на печи. В нормальных странах устанавливают модульные установки ПВО, которые могут автоматично сбивать воздушные цели. Они прям машину на колесной базе установили на крыше здания", — подчеркнул он.

Панцирь-С1 — российский самоходный ЗРПК морского и наземного базирования. Его разработали для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов. Войска противовоздушной и противоракетной обороны РФ имели 36 систем Панцирь-С1 по состоянию на 2022 год.

[ + – ] Панцирь-С1 разработали для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов

Комплекс "Панцирь-С1" оснащен 12 зенитными управляемыми ракетами 9М335. Дальность пуска — до 12 км, высота поражаемых целей — до 8 км.

Напомним, что аналитик Александр Коваленко 27 декабря прошлого года заметил появление у ВС РФ одного ЗРПК "Панцирь-С1" в камуфляже, характерном для армии Ирака.

Минобороны Украины 11 июля 2022 года сообщало, что трофейный ЗРПК "Панцирь-С1" поразил вражескую цель.