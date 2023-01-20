Резиденцию Путина под Москвой защитили системой ПВО "Панцирь-С1", — росСМИ (видео)
Очевидцы заметили установку рядом с подмосковным поселком Заречье из-за громкого звука ее работы. Подобные комплексы видели на крышах Минобороны РФ и админзданий в Москве.
Рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой установили систему противовоздушной обороны. Об этом сообщило в Telegram издание "Сирена".
Видео, по данным журналистов, сняли 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.
Очевидцы заметили ПВО из-за громкого звука ее работы. По предположению журналистов, это зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С1".
Отметим, что на крышах админзданий в Москве 19 января начали замечать средства ПВО. ЗРПК "Панцирь-С1" видели на здании по адресу Тетеринский переулок 8, где находится бизнес-центр. Оттуда до Кремля около 2 километров.
Установку ПВО видели на крыше Министерства обороны России.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 января заявил, что вопрос об установке систем ПВО в Москве надо адресовать Минобороны России.
"Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", — прокомментировал он.
Установка систем ПВО на админзданиях в Москве говорит о совершенном непрофессионализме военного руководства РФ, отметил спикер Командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат.
"Это как Иван-дурак едет на печи. В нормальных странах устанавливают модульные установки ПВО, которые могут автоматично сбивать воздушные цели. Они прям машину на колесной базе установили на крыше здания", — подчеркнул он.
Панцирь-С1 — российский самоходный ЗРПК морского и наземного базирования. Его разработали для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов. Войска противовоздушной и противоракетной обороны РФ имели 36 систем Панцирь-С1 по состоянию на 2022 год.
Комплекс "Панцирь-С1" оснащен 12 зенитными управляемыми ракетами 9М335. Дальность пуска — до 12 км, высота поражаемых целей — до 8 км.
Напомним, что аналитик Александр Коваленко 27 декабря прошлого года заметил появление у ВС РФ одного ЗРПК "Панцирь-С1" в камуфляже, характерном для армии Ирака.
Минобороны Украины 11 июля 2022 года сообщало, что трофейный ЗРПК "Панцирь-С1" поразил вражескую цель.