ВС РФ начали использовать ЗРПК "Панцирь-С1", которые должны были поставить в Ирак (фото)

В 2014 году Ирак заказал у РФ 48 комплексов "Панцирь-С1". Вероятно, из-за высоких потерь Кремль срывает контракт, чтобы восполнить свои потери на поле боя.

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На вооружении российской армии появился как минимум один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в необычном камуфляже. Об этом сообщает аналитик Александр Коваленко (также известен под псевдонимом "Злой одессит).

Необычный камуфляж характерен для вооруженных сил Ирака. Поэтому Коваленко приходит к выводу, что РФ срывает экспортные обязательства из-за нехватки средств противовоздушной обороны в зоне боевых действий. Это также является очередным доказательствам того, что враг понес серьезные потери комплексов малого радиуса действия. Поэтому воздушное пространство РФ сейчас — решето для малоразмерных объектов.

В Defense Express отмечают, что Ирак в 2018 году заказал до 48 "Панцирей" в 2014 году. На данный момент они получили 24 ЗРПК. Стоимость контракта оценивалась в 2,3 млрд долларов. В открытом доступе есть немало фото иракских военных с российским "Панцирем". Камуфляж на них такой же, как и на фото с ВС РФ в Украине.

[ + – ] Иракские военные у ЗРПК "Панцирь-С1"

Также в издании не исключают, что Ирак мог отказаться от контракта. Поэтому произведенные "Панцири" передали в ряды российской армии. А наличие иракского камуфляжа говорит о том, что передавали технику в ускоренном темпе.

Напомним, 11 июля в Минобороны Украины заявляли, что трофейный ЗРПК "Панцирь-С1" попал в первую вражескую цель. У ВСУ есть все нужные расходники для применения комплекса.

10 августа в СМИ сообщали, что сотрудникам "Ростеха" не дают отпусков из-за оборонного заказа. Предприятия выпускают до 40% всех "Панцирей" для российской армии.