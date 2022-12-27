ЗС РФ почали використовувати ЗРПК "Панцир-С1", які мали поставити в Ірак (фото)

2014 року Ірак замовив у РФ 48 комплексів "Панцир-С1". Ймовірно, через високі втрати Кремль зриває контракт, щоб заповнити свої втрати на полі бою.

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На озброєнні російської армії з'явився щонайменше один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у незвичайному камуфляжі. Про це повідомляє аналітик Олександр Коваленко (також відомий під псевдонімом "Злий одесит").

Незвичайний камуфляж характерний для збройних сил Іраку. Тому Коваленко приходить до висновку, що РФ зриває експортні зобов'язання через брак засобів протиповітряної оборони у зоні бойових дій. Це також є черговим доказом того, що ворог зазнав серйозних втрат комплексів малого радіуса дії. Тому повітряний простір РФ зараз є решето для малорозмірних об'єктів.

У Defense Express зазначають, що Ірак у 2018 році замовив до 48 "Панцирів" у 2014 році. На цей час вони отримали 24 ЗРПК. Вартість контракту оцінювалася у 2,3 млрд доларів. У відкритому доступі є чимало фото іракських військових із російським "Панциром". Камуфляж на них такий самий, як і на фото із ЗС РФ в Україні.

[ + – ] Іракські військові у ЗРПК "Панцир-С1"

Також у виданні не виключають, що Ірак міг відмовитись від контракту. Тому вироблені "Панцирі" передали до лав російської армії. А наявність іракського камуфляжу свідчить, що передавали техніку в прискореному темпі.

Нагадаємо, 11 липня до Міноборони України заявляли, що трофейний ЗРПК "Панцир-С1" потрапив у першу ворожу мету. ЗСУ має всі потрібні розхідники для застосування комплексу.

10 серпня у ЗМІ повідомляли, що співробітникам "Ростеху" не дають відпусток через оборонне замовлення. Підприємства випускають до 40% усіх "панцирів" для російської армії.