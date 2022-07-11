Трофейний російський "Панцир" влучив у першу ворожу ціль, — Міноборони

Українські військові мають усі видаткові матеріали, щоб трофейний ЗРПК і надалі допомагав ЗСУ знищувати окупантів.

"Панцир-С1", який українські військові відбили у російських окупантів, у понеділок, 11 липня, знищив свою першу ворожу ціль. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

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"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль", — повідомили у пресслужбі профільного міністерства.

Щоправда, про яку ціль йдеться конкретно, в Міноборони не уточнили.

Лише додали, що до автоматичних знарядь російського зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир С-1" підходять 30-міліметрові снаряди, які знаходяться на озброєнні українських військових.

Спікер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат запевнив, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об'єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ціллю ЗСУ на Зміїному став російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1". За інформацією оперативного командування, на окупованому острові знищено станцію радіолокації та автомобільну техніку ворога.

А 27 червня українські військові знищили вже третю ЗРК "Панцир-С1" на Зміїному. Під час попередніх атак було знищено ворожу радіолокаційну станцію та ще два "Панцирі".