Трофейный российский "Панцирь" попал в первую вражескую цель, — Минобороны

Украинские военные имеют все расходные материалы, чтобы трофейный ЗРПК и дальше помогал ВСУ уничтожать оккупантов.

"Панцирь-С1", который украинские военные отбили у российских оккупантов, в понедельник, 11 июля, уничтожил свою первую враждебную цель. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Трофейный "Панцирь-С1" уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую враждебную цель", — сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Правда, о какой цели идет речь конкретно, в Минобороны не уточнили.

Лишь добавили, что к автоматическим орудиям российского самоходного зенитно-ракетного орудийного комплекса "Панцирь С-1" подходят 30-миллиметровые снаряды, находящиеся на вооружении украинских военных.

В свою очередь, спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заверил, что трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что целью ВСУ на Змеином стал российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1". По информации оперативного командования, на оккупированном острове уничтожена радиолокационная станция и автомобильная техника врага.

А 27 июня украинские военные уничтожили уже третий ЗРК "Панцирь-С1" на Змеином. Во время предыдущих атак была уничтожена вражеская радиолокационная станция и еще два "Панциря".