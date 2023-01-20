Резиденцію Путіна під Москвою захистили системою ППО "Панцир-С1", — росЗМІ (відео)

Очевидці помітили установку поряд із підмосковним селищем Заріччя через гучний звук її роботи. Подібні комплекси бачили на дахах Міноборони РФ та адмінбудівель у Москві.

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Поруч із резиденцією російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою встановили систему протиповітряної оборони. Про це повідомило Telegram видання "Сирена".

Відео, за даними журналістів, зняли 6 січня поряд із селищем Заріччя Одинцовського міського округу Москви. Резиденція Путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 кілометрів від місця розміщення установки.

Очевидці помітили ППО через гучний звук її роботи. На думку журналістів, це зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир С1".

Зазначимо, що на дахах адмінбудівель у Москві 19 січня почали помічати засоби ППО. ЗРГК "Панцир-С1" бачили на будівлі за адресою Тетеринський провулок 8, де знаходиться бізнес-центр. Звідти до Кремля приблизно 2 км.

Установку ППО бачили на даху Міністерства оборони Росії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 20 січня заявив, що питання щодо встановлення систем ППО в Москві треба адресувати Міноборони Росії.

"Тут я хочу вас повністю переадресувати до нашого міністерства оборони. Вони несуть відповідальність за гарантування безпеки країни загалом і столиці зокрема", — прокоментував він.

Встановлення систем ППО на адмінбудинках у Москві говорить про досконалий непрофесіоналізм військового керівництва РФ, зазначив речник Командування Повітряних військ ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це як Іван-дурень їде на печі. У нормальних країнах встановлюють модульні установки ППО, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. Вони прямо машину на колісній базі встановили на даху будівлі", — підкреслив він.

Панцир-С1 — російський самохідний ЗРГК морського та наземного базування. Його розробили для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів. Війська протиповітряної та протиракетної оборони РФ мали 36 систем Панцир-С1 станом на 2022 рік.

[ + – ] Панцир-С1 розробили для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів

Комплекс "Панцирь-С1" оснащений 12 зенітними керованими ракетами 9М335. Дальність пуску — до 12 км, висота цілей, що уражаються, — до 8 км.

Нагадаємо, що аналітик Олександр Коваленко 27 грудня минулого року помітив появу в ЗС РФ одного ЗРГК "Панцир-С1" у камуфляжі, характерному для армії Іраку.

Міноборони України 11 липня 2022 року повідомляло, що трофейний ЗРГК "Панцир-С1" уразив ворожу ціль.