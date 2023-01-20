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Резиденцію Путіна під Москвою захистили системою ППО "Панцир-С1", — росЗМІ (відео)

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Фото: Telegram | Резиденція Путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 кілометрів від місця розміщення установки ППО

Очевидці помітили установку поряд із підмосковним селищем Заріччя через гучний звук її роботи. Подібні комплекси бачили на дахах Міноборони РФ та адмінбудівель у Москві.

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Поруч із резиденцією російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою встановили систему протиповітряної оборони. Про це повідомило Telegram видання "Сирена".

Відео, за даними журналістів, зняли 6 січня поряд із селищем Заріччя Одинцовського міського округу Москви. Резиденція Путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 кілометрів від місця розміщення установки.

Очевидці помітили ППО через гучний звук її роботи. На думку журналістів, це зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир С1".

Зазначимо, що на дахах адмінбудівель у Москві 19 січня почали помічати засоби ППО. ЗРГК "Панцир-С1" бачили на будівлі за адресою Тетеринський провулок 8, де знаходиться бізнес-центр. Звідти до Кремля приблизно 2 км.

Установку ППО бачили на даху Міністерства оборони Росії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 20 січня заявив, що питання щодо встановлення систем ППО в Москві треба адресувати Міноборони Росії.

"Тут я хочу вас повністю переадресувати до нашого міністерства оборони. Вони несуть відповідальність за гарантування безпеки країни загалом і столиці зокрема", — прокоментував він.

Встановлення систем ППО на адмінбудинках у Москві говорить про досконалий непрофесіоналізм військового керівництва РФ, зазначив речник Командування Повітряних військ ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це як Іван-дурень їде на печі. У нормальних країнах встановлюють модульні установки ППО, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. Вони прямо машину на колісній базі встановили на даху будівлі", — підкреслив він.

Панцир-С1 — російський самохідний ЗРГК морського та наземного базування. Його розробили для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів. Війська протиповітряної та протиракетної оборони РФ мали 36 систем Панцир-С1 станом на 2022 рік.

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Панцир-С1 розробили для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів

Комплекс "Панцирь-С1" оснащений 12 зенітними керованими ракетами 9М335. Дальність пуску — до 12 км, висота цілей, що уражаються, — до 8 км.

Нагадаємо, що аналітик Олександр Коваленко 27 грудня минулого року помітив появу в ЗС РФ одного ЗРГК "Панцир-С1" у камуфляжі, характерному для армії Іраку.

Міноборони України 11 липня 2022 року повідомляло, що трофейний ЗРГК "Панцир-С1" уразив ворожу ціль.