Войска РФ ударили "Солнцепеком" по Угледару: кадры разрушений (видео)
Массированные удары наносили якобы "по позициям ВСУ" в лесополосе. Тяжелые огнеметные системы постоянно применяют для огневой поддержки гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота, признают пропагандисты.
Российские оккупанты нанесли ударов по Угледару тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек". Видео применения оружия показали российские военкоры.
РосСМИ пишут, что на видео показаны массированные удары ТОС-1А по позициям ВСУ в лесополосе под Угледаром. Цели находят беспилотники и после этого по координатам ведется огонь.
Другие паблики пишут, что "Солнцепек" применили по позициям ВСУ на одном из направлений бахмутского фронта.
Оккупанты постоянно применяют "Солнцепеки" для огневой поддержки наступающей гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота и ОБТФ "Каскад", признали пропагандисты.
Российская армия и ранее применяла в Украине термобарическое оружие ТОС-1А "Солнцепек". В частности, 30 декабря ВС РФ использовали установки для обстрела города Авдеевка Донецкой области.
В августе 2022 года оккупанты обстреляли поселок Пески Донецкой области термобарическими боеприпасами из ТОС-1А "Солнцепек".
ВСУ впервые применили ТОС-1 "Солнцепек" по российским войскам в начале апреля 2022 года на Изюмском направлении.
Международные конвенции прямо не запрещают применение на войне термобарических боеприпасов. Поражение ими гражданских объектов – школ или больниц — считается военным преступлением по Гаагским конвенциям от 1899 и 1907 годов.
Напомним, что 10 февраля украинские военные уничтожили колонну тяжелой техники ВС РФ в Донецкой области. Танки двигались в районе Угледара, но успешная работа артиллеристов и операторов дронов нарушили планы захватчиков.
Аналитики американского Института изучения войны в отчете от 11 февраля указывали на провалы в планировании РФ операций под Угледаром. В неудачах все чаще винят командующего Восточной группировкой ВС РФ Рустама Мурадова.
Террорист Игорь Стрелков-Гиркин недавно разбирал поражения россиян в районе Угледара. Командование РФ посылало солдат на убой "чтобы дважды не ходить", отмечал он.