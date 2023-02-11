Войска РФ ударили "Солнцепеком" по Угледару: кадры разрушений (видео)

Массированные удары наносили якобы "по позициям ВСУ" в лесополосе. Тяжелые огнеметные системы постоянно применяют для огневой поддержки гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота, признают пропагандисты.

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Российские оккупанты нанесли ударов по Угледару тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек". Видео применения оружия показали российские военкоры.

РосСМИ пишут, что на видео показаны массированные удары ТОС-1А по позициям ВСУ в лесополосе под Угледаром. Цели находят беспилотники и после этого по координатам ведется огонь.

Другие паблики пишут, что "Солнцепек" применили по позициям ВСУ на одном из направлений бахмутского фронта.

[ + – ] Оккупанты применяют "Солнцепеки" для огневой поддержки

Оккупанты постоянно применяют "Солнцепеки" для огневой поддержки наступающей гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота и ОБТФ "Каскад", признали пропагандисты.

Российская армия и ранее применяла в Украине термобарическое оружие ТОС-1А "Солнцепек". В частности, 30 декабря ВС РФ использовали установки для обстрела города Авдеевка Донецкой области.

В августе 2022 года оккупанты обстреляли поселок Пески Донецкой области термобарическими боеприпасами из ТОС-1А "Солнцепек".

ВСУ впервые применили ТОС-1 "Солнцепек" по российским войскам в начале апреля 2022 года на Изюмском направлении.

Международные конвенции прямо не запрещают применение на войне термобарических боеприпасов. Поражение ими гражданских объектов – школ или больниц — считается военным преступлением по Гаагским конвенциям от 1899 и 1907 годов.

Напомним, что 10 февраля украинские военные уничтожили колонну тяжелой техники ВС РФ в Донецкой области. Танки двигались в районе Угледара, но успешная работа артиллеристов и операторов дронов нарушили планы захватчиков.

Аналитики американского Института изучения войны в отчете от 11 февраля указывали на провалы в планировании РФ операций под Угледаром. В неудачах все чаще винят командующего Восточной группировкой ВС РФ Рустама Мурадова.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин недавно разбирал поражения россиян в районе Угледара. Командование РФ посылало солдат на убой "чтобы дважды не ходить", отмечал он.