Пойдут ва-банк: Россия к годовщине войны активизирует военные действия, — Данилов

Секретарь СНБО считает, что затяжная война не выгодна для РФ, поскольку внутри страны накапливаются проблемы. Кроме того к 24 февраля в Кремле хотели бы показать обществу какие-либо достижения в военном плане.

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Россия в ближайшие два-три месяца будет идти ва-банк, так как растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране, которые накопились за последнее время. Кроме того, российские власти 24 февраля хотели бы как-то отчитаться перед обществом, показав те или иные достижения в войне. С такими прогнозами 12 января в эфире телемарафона выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже не может тянуть бесконечно эту войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы", — сказал секретарь.

Данилов отметил, что в Кремле готовятся к определенным событиям, и об этом свидетельствуют перестановки в Министерстве обороны и другие изменения. Он также подчеркнул, что в Кремле любят даты, поэтому там хотели бы рассказать обществу о тех или иных достижениях в военном отношении.

Тем временем Украина готовится к действиям противника, поэтому шансы у РФ победить в этой войне нулевые, добавил секретарь СНБО.

"Каждый день огромное количество специалистов общаются с нашими партнерами по всем вопросам без исключений. Это не только вопросы вооружения. Система работает слаженно. Шансы у Российской Федерации победить нас — ноль", — подытожил Данилов.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о третьем этапе российско-украинской войны. На своей странице в Facebook 6 января он написал о том, что украинские вооруженные силы в 2023 году перейдут в наступление. Для ведения наступательной войны партнеры Украины предоставят тяжелую технику — БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и другое вооружение.

Секретарь СНБО 8 января рассказал, что РФ пытается навязать Украине заморозку войны и фиксирование границ по "корейскому" сценарию. По его словам, Киеву предлагают разделить территорию между РФ и Украиной по условной "38-й параллели".