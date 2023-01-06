От партизанской войны до расплаты: Данилов описал 4 стадии войны в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как мировое сообщество меняло отношение к войне в Украине и анонсировал наступление ВСУ в 2023 году.

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Третьим этапом российско-украинской войны станет наступление ВСУ в 2023 году. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

По словам Данилова, мировое сообщество сильно поменяло свое отношение к войне в Украине, что отразилось на поставках оружия. Секретарь СНБО описал 4 этапа войны в Украине.

Так, по его словам, сперва это были NLAW, Stinger, Javelin для ведения партизанской войны. Второй этап — оборонительно-контрнаступательная война с использованием гаубиц M777, а также HIMMARS, САУ CAESAR и другого вооружения, которое Украине передали партнеры.

Третьим этапом, благодаря последним поставкам вооружения, в частности, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC, ЗРК Patriot, станет наступление Украины.

Данилов также добавил, что после наступления ВСУ начнется четвертый этап — "война справедливости и расплаты". После этого также можно будет говорить о ракетной и дроновой программе.

Напомним, 6 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что точку в демилитаризации России поставят американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS и их аналоги.

В тот же день, 6 января глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман заявила, что давление на Олафа Шольца действует. Украина получит БМП Marder, а далее она будет настаивать на поставках танков Leopard 2.

Также 6 января Фокус писал, что Соединенные Штаты, Германия и Франция поставят в Украину свои БМП M2 Bradley, Marder 1A3 и ББМ AMX-10RC. Итальянский военный аналитик и бывший военный Томас Тейнер проанализировал, чем они будут полезны для Украины.

Днем ранее, 5 января, СМИ сообщили, что канцлер Олаф Шольц согласовал с президентом Джо Байденом передачу Украине БМП Marder.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине БТР Bastion и БМП AMX-10RC.