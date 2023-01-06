Від партизанської війни до розплати: Данілов описав 4 стадії війни в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як світова спільнота змінювала ставлення до війни в Україні, та анонсував наступ ЗСУ у 2023 році.

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Третім етапом російсько-української війни стане наступ ЗСУ у 2023 році. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Данілова, світова спільнота сильно змінила своє ставлення до війни в Україні, що вплинуло на постачання зброї. Секретар РНБО описав 4 етапи війни в Україні.

Так, за його словами, спочатку це були NLAW, Stinger, Javelin для ведення партизанської війни. Другий етап – оборонно-контрнаступальна війна з використанням гаубиць M777, а також HIMMARS, САУ CAESAR та іншого озброєння, яке Україні передали партнери.

Третім етапом завдяки останнім постачанням озброєння, зокрема, бронетранспортерам Bastion, бронемашин AMX-10 RC, ЗРК Patriot, стане наступ України.

Данілов також додав, що після наступу ЗСУ розпочнеться четвертий етап — "війна справедливості та розплати". Після цього також можна буде говорити про ракетну та дронову програму.

Нагадаємо, 6 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що крапку в демілітаризації Росії поставлять американські балістичні ракети малої дальності ATACMS та їхні аналоги.

Того ж дня, 6 січня, голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що тиск на Олафа Шольца діє. Україна отримає БМП Marder, а далі вона наполягатиме на постачаннях танків Leopard 2.

Також 6 січня Фокус писав, що Сполучені Штати, Німеччина та Франція поставлять в Україну свої БМП M2 Bradley, Marder 1A3 та ББМ AMX-10RC. Італійський військовий аналітик та колишній військовий Томас Тейнер проаналізував, чим вони будуть корисні для України.

Днем раніше, 5 січня, ЗМІ повідомили, що канцлер Олаф Шольц погодив із президентом Джо Байденом передачу Україні БМП Marder.

4 січня президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні БТР Bastion та БМП AMX-10RC.