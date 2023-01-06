Точку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS та аналоги, — Подоляк

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні вже передали кілька батарей ЗРК Patriot, які допоможуть "закрити" небо, а військова підтримка Франції та Німеччини посилить наступальну міць ЗСУ.

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Точку в демілітаризації Росії поставлять американські балістичні ракети малої дальності ATACMS та їх аналоги. Про це у п'ятницю, 6 січня, написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твіттері.

Крім того, за словами Подоляка, передані Україні батареї ЗРК Patriot допоможуть "закрити небо", а БМП M2 Bradley, Marder 1A3 та ББМ AMX-10RC, поставлені Німеччиною та Францією, посилять наступальні можливості ЗСУ.

"Потужні рішення ключових союзників США, Німеччини та Франції. Зміцнення оборони та "закриття неба" — передання кількох батарей Patriot вже. Посилення наступальних можливостей — Bradley, Marder, AMX вже. Чекаємо на Leopard. Точку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS і аналоги", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 6 січня голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що тиск на Олафа Шольца діє. Україна отримає БМП Marder, а далі вона наполягатиме на постачаннях танків Leopard 2.

Раніше, 6 січня, Фокус писав, що Сполучені Штати, Німеччина та Франція поставлять в Україну свої БМП M2 Bradley, Marder 1A3 та ББМ AMX-10RC. Італійський військовий аналітик та колишній військовий Томас Тейнер проаналізував, чим вони будуть корисні для України.

5 січня ЗМІ повідомили, що канцлер Олаф Шольц погодив із президентом Джо Байденом передачу Україні БМП Marder.

Днем раніше, 4 січня, президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні БТР Bastion та БМП AMX-10RC.