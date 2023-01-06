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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Точку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS та аналоги, — Подоляк

ATACMS, демілітаризація Росії, Михайло Подоляк, військова допомога Україні, Patriot, Marder, AMX, Bradley
Фото: Forbes | За словами Подоляка, передача кількох батарей ЗРК Patriot, переданих Україні, допоможуть "закрити небо"

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні вже передали кілька батарей ЗРК Patriot, які допоможуть "закрити" небо, а військова підтримка Франції та Німеччини посилить наступальну міць ЗСУ.

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Точку в демілітаризації Росії поставлять американські балістичні ракети малої дальності ATACMS та їх аналоги. Про це у п'ятницю, 6 січня, написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твіттері.

Крім того, за словами Подоляка, передані Україні батареї ЗРК Patriot допоможуть "закрити небо", а БМП M2 Bradley, Marder 1A3 та ББМ AMX-10RC, поставлені Німеччиною та Францією, посилять наступальні можливості ЗСУ.

"Потужні рішення ключових союзників США, Німеччини та Франції. Зміцнення оборони та "закриття неба" — передання кількох батарей Patriot вже. Посилення наступальних можливостей — Bradley, Marder, AMX вже. Чекаємо на Leopard. Точку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS і аналоги", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 6 січня голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що тиск на Олафа Шольца діє. Україна отримає БМП Marder, а далі вона наполягатиме на постачаннях танків Leopard 2.

Раніше, 6 січня, Фокус писав, що Сполучені Штати, Німеччина та Франція поставлять в Україну свої БМП M2 Bradley, Marder 1A3 та ББМ AMX-10RC. Італійський військовий аналітик та колишній військовий Томас Тейнер проаналізував, чим вони будуть корисні для України.

5 січня ЗМІ повідомили, що канцлер Олаф Шольц погодив із президентом Джо Байденом передачу Україні БМП Marder.

Днем раніше, 4 січня, президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні БТР Bastion та БМП AMX-10RC.