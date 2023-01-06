Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги, — Подоляк

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине уже передали несколько батарей ЗРК Patriot, которые помогут "закрыть" небо, а военная поддержка Франции и Германии усилит наступательную мощь ВСУ.

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Точку в демилитаризации России поставят американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS и их аналоги. Об этом в пятницу, 6 января, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере.

Кроме того, по словам Подоляка, переданные Украине батареи ЗРК Patriot, помогут "закрыть небо", а БМП M2 Bradley, Marder 1A3 и ББМ AMX-10RC, поставленные Германией и Францией, усилят наступательные возможности ВСУ.

"Мощные решения ключевых союзников США, Германии и Франции. Укрепление обороны и "закрытие неба" – передача нескольких батарей Patriot уже. Усиление наступательных возможностей — Bradley, Marder, AMX уже. Ждем Leopard. Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги", — написал Подоляк.

Напомним, 6 января глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман заявила, что давление на Олафа Шольца действует. Украина получит БМП Marder, а далее она будет настаивать на поставках танков Leopard 2.

Ранее, 6 января, Фокус писал, что Соединенные Штаты, Германия и Франция поставят в Украину свои БМП M2 Bradley, Marder 1A3 и ББМ AMX-10RC. Итальянский военный аналитик и бывший военный Томас Тейнер проанализировал, чем они будут полезны для Украины.

5 января СМИ сообщили, что канцлер Олаф Шольц согласовал с президентом Джо Байденом передачу Украине БМП Marder.

Днем ранее, 4 января, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине БТР Bastion и БМП AMX-10RC.