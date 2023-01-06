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Военный Фокус Российско-украинская война

Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги, — Подоляк

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Фото: Forbes | По словам Подоляка, передача нескольких батарей ЗРК Patriot, переданных Украине, помогут "закрыть небо"

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине уже передали несколько батарей ЗРК Patriot, которые помогут "закрыть" небо, а военная поддержка Франции и Германии усилит наступательную мощь ВСУ.

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Точку в демилитаризации России поставят американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS и их аналоги. Об этом в пятницу, 6 января, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере.

Кроме того, по словам Подоляка, переданные Украине батареи ЗРК Patriot, помогут "закрыть небо", а БМП M2 Bradley, Marder 1A3 и ББМ AMX-10RC, поставленные Германией и Францией, усилят наступательные возможности ВСУ.

"Мощные решения ключевых союзников США, Германии и Франции. Укрепление обороны и "закрытие неба" – передача нескольких батарей Patriot уже. Усиление наступательных возможностей — Bradley, Marder, AMX уже. Ждем Leopard. Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги", — написал Подоляк.

Напомним, 6 января глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман заявила, что давление на Олафа Шольца действует. Украина получит БМП Marder, а далее она будет настаивать на поставках танков Leopard 2.

Ранее, 6 января, Фокус писал, что Соединенные Штаты, Германия и Франция поставят в Украину свои БМП M2 Bradley, Marder 1A3 и ББМ AMX-10RC. Итальянский военный аналитик и бывший военный Томас Тейнер проанализировал, чем они будут полезны для Украины.

5 января СМИ сообщили, что канцлер Олаф Шольц согласовал с президентом Джо Байденом передачу Украине БМП Marder.

Днем ранее, 4 января, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине БТР Bastion и БМП AMX-10RC.