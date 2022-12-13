Вошли во вкус: ВСУ не остановятся на границах 24 февраля, — эксперт

По мнению политтехнолога, уже в ближайшее время российские войска могут начать отступать из Энергодара.

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Конспирологическая теория о том, что Россия отступит на "границы" до 24 февраля, а потом начнутся переговоры о мире – маловероятна. Об этом в комментарии Фокусу сказал политтехнолог Олег Пастернак.

"У некоторых аналитиков есть мнение, что существует определенная негласная договоренность, что РФ будет постепенно сдавать территории. Сначала это был Херсон, затем – Энергодар, потом – так называемый сухопутный коридор, границы Херсонской и Запорожской областей", — говорит эксперт.

По мнению Пастернака, после Россия остановится на территориях фейковых "ЛНР" и "ДНР", а также Крыма. В результате начнется какой-то диалог о тех условных границах, которые были до 24 февраля.

"Но Украина вошла во вкус, поэтому вряд ли эта конспирологическая версия может оказаться реальной. Ее в данных условиях даже обсуждать никто не захочет. И украинское общественное мнение, и позиция украинских властей, и действия Вооруженных сил Украины сводятся к одному – наступил момент расставить точки в вопросе территориальной целостности и вернуть все наши территории. Если кто-то вдруг решит поставить точку с запятой – сесть за стол переговоров с РФ, оставив Донбасс и Крым в подвешенном состоянии, то можно потерять возможность для деоккупации этой территории мирным путем", – подчеркивает политтехнолог.

При этом Пастернак думает, что Путин мог бы заявить об окончании своей так называемой спецоперации и даже вывести войска, возможно, с Донецкой и Луганской областей, но не из Крыма, мол, это сакральная для него тема, россияне не простят ему сдачи полуострова.

Напомним, американский генерал сделал прогноз, что ВСУ смогут деоккупировать Крым уже в августе. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что в преддверии ключевой фазы освобождения полуострова украинские войска будут наносить удары по штабам и логистике ВС РФ.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что война в Украине завершится до лета 2023 года победой ВСУ и выходом на границы 1991 года. Тогда он отмечал, что украинские военные до конца года продвинутся на Херсонском направлении.