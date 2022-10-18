К лету все должно завершиться: Буданов рассказал, когда Украина вернет утраченные территории (видео)

Начальник Главного управления разведки считает, что до конца зимы ВСУ удастся выйти на границы Украины 1991 года.

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Боевые действия на территории Украины завершаться до лета 2023 года. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ютуб-каналу "Орестократия".

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — сказал Буданов.

Начальник ГУР также рассказал о том, как будет происходить восстановление территориальной целостности нашей страны.

По его словам, сначала Вооруженные силы Украины выйдут на границы нашей страны, установленные в 1991 году. А после завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России. В частности, государство-агрессор потеряет определенные регионы, которые от него отсоединяться, и будет выплачивать пострадавшим украинцам репарации.

Кроме того, Буданов проанализировал текущую ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что самые тяжелые бои сейчас идут в районе городов Бахмут и Соледар. Однако до конца 2022 года украинские военные смогут продвинуться вперед на не менее стратегически важном Херсонском направлении.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Украина в скором времени вернет себе оккупированный Крым. По словам главы ГУР МО, война не будет продолжаться слишком долго. Довольно скоро она может закончиться.

Фокус также сообщал, что Данилов заявил, что РФ предпримет попытку эскалации в войне, но ВСУ готовы. По мнению секретаря СНБО, Россия будет пытаться причинять Украине максимальный урон, поэтому они попытаются активизироваться на линии фронта.