До літа все має завершитись: Буданов спрогнозував, коли Україна поверне втрачені території (відео)

Начальник Головного управління розвідки вважає, що до кінця зими ЗСУ вдасться вийти на кордони України 1991 року.

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Бойові дії на території України завершуватимуться до літа 2023 року. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ютуб-каналу "Орестократія".

"Наприкінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися", — сказав Буданов.

Начальник ГУР також розповів про те, як відбуватиметься відновлення територіальної цілісності нашої країни.

За його словами, спочатку Збройні сили України вийдуть на межі нашої країни, встановлені в 1991 році. А після завершення війни розпочнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами нинішньої Росії. Зокрема, держава-агресор втратить певні регіони, які від неї від'єднуватимуться, і виплачуватиме українцям репарації.

Крім того, Буданов проаналізував ситуацію на фронті. Він підкреслив, що найважчі бої зараз тривають у районі міст Бахмут і Соледар. Однак до кінця 2022 року українські військові зможуть просунутися вперед на не менш стратегічно важливому Херсонському напрямку.

Раніше Кирило Буданов заявив, що Україна незабаром поверне собі окупований Крим. За словами голови ГУР МО, війна не триватиме надто довго. Незабаром вона може закінчитися.

Фокус також повідомляв, що Данілов заявив, що РФ спробує ескалацію у війні, але ЗСУ готові. На думку секретаря РНБО, Росія намагатиметься завдавати Україні максимальної шкоди, тому вони спробують активізуватися на лінії фронту.