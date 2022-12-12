ВСУ смогут деоккупировать Крым уже в августе, — генерал США

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что в преддверии ключевой фазы освобождения полуострова украинские войска будут наносить удары по штабам и логистике ВС РФ.

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Вооруженные силы Украины создадут условия для освобождения оккупированного Россией Крыма до февраля следующего года, а уже летом смогут его освободить. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бена Ходжеса в Twitter.

По его словам, украинская армия на протяжении следующих нескольких недель продолжит наносить удары по штабам российских войск и линиям связи тылового обеспечения оккупантов. В феврале 2023 года это создаст условия для ключевой фазы деоккупации полуострова.

Ходжес считает, что уже в августе Крым будет под контролем Украины.

"Украинский генеральный штаб будет продолжать наносить удары по российским штабам и коммуникациям (логистике) в течение следующих нескольких недель, вплоть до февраля, чтобы создать условия для решающей фазы кампании по освобождению Крыма. Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", — написал военный.

Напомним, 11 декабря советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные смогут быстро продвинуться в направлении Крыма, если будет освобожден Мелитополь Запорожской области. По его словам, в случае этого рухнет вся оборона россиян на юге.

28 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что даст интервью из Крыма через полгода. Он добавил, что в нынешних условиях возможно только военное освобождение всех оккупированных территорий.

18 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что война в Украине завершится до лета 2023 года победой ВСУ и выходом на границы 1991 года. Тогда он отмечал, что украинские военные до конца года продвинутся на Херсонском направлении.