У Зеленского назвали главное условие быстрого продвижения ВСУ к Крыму (видео)

Украинская армия, по словам советника ОП Алексея Арестовича, быстро выйдет на админграницу с полуостровом, если будет освобожден от россиян Мелитополь.

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Вооруженные силы Украины смогут быстро продвинуться в направлении оккупированного Крыма при важном условии. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live".

По его словам, подразделениям ВСУ по силам продвинуться в направлении Крыма, если будет освобожден от россиян Мелитополь.

Арестович назвал город Запорожской области "ключом ко всей обороне юга Украины". В связи с тем, что Мелитополь является крупнейшим промышленным и транспортным узлом, через него ВС РФ осуществляют логистику, связывая оккупационные подразделения на левом берегу Днепра аж до границы с Россией в районе Мариуполя.

"Если падает Мелитополь — рушится вся оборона до Херсона, ВСУ выскакивают прямо на границу с Крымом на перешейке. Думаю, Мариуполь какое-то время сможет побарахтаться, но недолго. Они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. Эти запасы вот уже третий день почему-то взлетают на воздух", — продолжил Арестович, озвучивая один из сценариев освобождения оккупированного Крыма.

Отдельно советник ОП прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. По словам Арестовича, ВС РФ сосредоточили на этом участке фронта 12 батальонных тактических групп, но у захватчиков все равно нет шансов захватить город.

[ + – ] Алексей Арестович назвал условие быстрого продвижения ВСУ к Крыму

Отметим, что вечером 10 декабря в оккупированном Мелитополе прогремело несколько взрывов. Мэр неподконтрольного города Иван Федоров уточнил, что в населенном пункте загорелись церкви и частные гостиницы, которые оккупанты переоборудовали свои военные базы.

Также сообщалось, что оккупанты в Крыму набирают людей, которые готовы за 5 тысяч рублей в сутки копать окопы вокруг Мелитополя.