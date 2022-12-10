В Мелитополе прозвучало более десяти взрывов: горят базы оккупантов (видео)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что загорелись здания церкви и гостиницы, которые были превращены в базы российских оккупантов.

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня вечером, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"В Мелитополе жарко. Больше 10 взрывов были слышны во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем хороших новостей от ВСУ", — заявил он.

Федоров также опубликовал фото зарева над городом и отметил, что в восточном районе Мелитополя предположительно горит здание Христианской церкви, которую российские военные захватили несколько месяцев назад и превратили в свою базу и место для собраний.

[ + – ] Зарево над Мелитополем Фото: Соцсети

Российские СМИ в свою очередь заявили, что в Мелитополе сработала система ПВО, а в городе прозвучало пять взрывов. Сообщается о двух погибших российских военных и о двух раненых.

Также в сети появились фото и видео пылающего гостиничного комплекса под названием "Привал охотника", которая по данным местных, использовалась российскими военными, как база. Пишут, что прилетело "шесть ракет Himars". По информации российских военкоров, на базе на момент взрывов находилось около 200 человек.

[ + – ] Взрыв на базе ВС РФ в Мелитополе

Ранее мэр Мелитополя заявил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов. Позже в Генштабе подтвердили нанесение удара по скоплению российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, был поражен госпиталь, развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера и полностью заполненный пострадавшими российскими военными.