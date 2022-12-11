В Крыму набирают желающих копать окопы вокруг Мелитополя

Потенциальным работникам обещают по 5 тысяч рублей в день и предупреждают, что в графике возможны ночные смены.

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В оккупированном Крыму начали искать желающих копать окопы вокруг оккупированного ВС РФ Мелитополя в Запорожской области. Объявление появилось в сообществе ВК "Подслушано "Петровка", пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Петровка – это село в Красногвардейском районе степного Крыма. Хоть объявление и было просмотрено несколько тысяч раз, желающих копать окопы на территории Украины не нашлось.

В объявлении говорится, что платить будут 5000 рублей (менее трех тысяч гривен) в день, обещают заключить рабочий договор и предупреждают о ночных сменах.

[ + – ] Объявление о "земельных" работах в Мелитополе Фото: Скриншот

Упоминается, что откликнувшимся на объявление предстоят: земельные работы, работа с трактором, и некая "работа технически".

Также им придется устанавливать деревянные щиты и пирамиды, видимо, те самые бетонные "зубы дракона", которые в СМИ прозвали "линией Вагнера" и которые устанавливают в Луганской и Донецкой областях.

Рабочий день составит 11 часов. Предупреждают, что копать придется с 10 декабря и по 20 декабря.

Напомним, накануне в оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучало не менее 10 взрывов. Загорелся гостиничный комплекс, где российские военные устроили базу. Иван Федоров, мэр Мелитополя, отметил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.

А сегодняшней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. И данные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли.