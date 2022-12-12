ЗСУ зможуть деокупувати Крим уже в серпні, — генерал США

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес розповів, що напередодні ключової фази звільнення півострова українські війська будуть завдавати ударів по штабах і логістиці ЗС РФ.

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Збройні сили України створять умови для звільнення окупованого Росією Криму до лютого наступного року, а вже влітку зможуть його звільнити. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес у Twitter.

За його словами, українська армія протягом наступних кількох тижнів продовжить завдавати ударів по штабах російських військ і лініях зв'язку тилового забезпечення окупантів. У лютому 2023 року це створить умови для ключової фази деокупації півострова.

Годжес вважає, що вже в серпні Крим буде під контролем України.

"Український генеральний штаб продовжуватиме завдавати ударів по російським штабах і комунікаціях (логістиці) протягом наступних кількох тижнів, аж до лютого, щоб створити умови для вирішальної фази кампанії зі звільнення Криму. Я чекаю, що до серпня вони звільнять Крим", — написав військовий.

Нагадаємо, 11 грудня радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові зможуть швидко просунутися у напрямку Криму, якщо буде звільнено Мелітополь Запорізької області. За його словами, у разі цього рухне вся оборона росіян на півдні.

28 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що дасть інтерв'ю з Криму через пів року. Він додав, що за нинішніх умов можливе лише військове звільнення всіх окупованих територій.

18 жовтня глава ГУР Кирило Буданов сказав, що війна в Україні завершиться до літа 2023 року перемогою ЗСУ та виходом на кордони 1991 року. Тоді він зазначав, що українські військові до кінця року пройдуть на Херсонському напрямку.