"Поїду на набережну Ялти": Подоляк пообіцяв дати інтерв'ю з Криму за пів року (відео)

За словами радника голови ОП, звільнення Криму покладе край ідеї "російського світу". А за нинішніх умов можливе лише військове звільнення всіх окупованих територій.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив упевненість у тому, що через пів року ЗСУ вдасться звільнити Крим. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Через шість місяців я поїду на набережну Ялти, там я маю своє улюблене місце, гарантую вам, що я обов'язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним", — сказав радник голови ОП, додавши, що до того часу додому повернуться і всі громадяни РФ, які приїхали на півострів, які "вкрали наше з вами майно".

На думку Подоляка, війна, яку РФ розв'язала проти України, також покладе край ідеї "російського світу" в її нинішній формі, що стане природним завершенням війни.

"Російський світ" у такому вигляді має перестати існувати, і я сподіваюся, що ми це обов'язково зробимо", — пояснив Подоляк.

Деокупація Криму

На думку українського чиновника, деокупація Криму, швидше за все, проходитиме військовим шляхом, оскільки рівень інтенсивності війни в Україні "передбачає лише військове звільнення всіх окупованих територій".

Разом з тим, Подоляк припускає, що в РФ витатимуть реваншистські настрої.

"Ми природно рухатимемося до окупації всіх територій, включаючи Крим, — зазначив представник ОП. — Інакше — реваншизм, інакше — війна заново".

Нагадаємо, що в Офісі президента назвали реальні цілі Росії у війні проти України "класичним фашизмом". Михайло Подоляк зазначив, що зараз у РФ відверто говорять про ліквідацію української державності, хоча спочатку намагалися приховати свої реальні наміри.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська неспроможні утримати Запорізьку АЕС. Водночас, в окупаційній адміністрації Енергодару вважають, що РФ не має наміру залишати окуповане місто.