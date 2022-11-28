"Поеду на набережную Ялты": Подоляк пообещал дать интервью из Крыма через полгода (видео)

По словам советника главы ОП, освобождение Крыма положит конец идее "русского мира". А в нынешних условиях возможно только военное освобождение всех оккупированных территорий.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что по прошествии полугода ВСУ удастся освободить Крым. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным", — сказал советник главы ОП, добавив, что к тому времени домой вернутся и все приехавшие на полуостров граждане РФ, которые "украли наше с вами имущество".

По мнению Подоляка, война, которую РФ развязала против Украины, также положит конец идее "русского мира" в ее нынешней форме, что станет естественным завершением войны.

""Русский мир" в таком виде должен перестать существовать, и я надеюсь, что мы это обязательно сделаем", — пояснил Подоляк.

Деоккупация Крыма

По мнению украинского чиновника, деоккупация Крыма, скорее всего, будет проходить военным путем, поскольку уровень интенсивности войны в Украине "предполагает только военное освобождение всех оккупированных территорий".

Вместе с тем, Подоляк допускает, что в РФ будут витать реваншистские настроения.

"Мы естественно будем двигаться до оккупации всех территорий, включая Крым, — отметил представитель ОП. — Иначе — реваншизм, иначе — война заново".

Напомним, что в Офисе президента назвали реальные цели России в войне против Украины "классическим фашизмом". Михаил Подоляк отметил, что сейчас в РФ откровенно говорят о ликвидации украинской государственности, хотя поначалу пытались скрыть свои реальные намерения.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска будут не в состоянии удержать Запорожскую АЭС. Вместе с тем, в оккупационной администрации Энергодара считают, что РФ не намерена оставлять оккупированный город.