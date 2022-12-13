Добрали смаку: ЗСУ не зупиняться на кордонах 24 лютого, — експерт

На думку політтехнолога, вже найближчим часом російські війська можуть почати відступати з Енергодара.

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Конспірологічна теорія про те, що Росія відступить на "кордони" до 24 лютого, а потім розпочнуться переговори про мир — малоймовірна. Про це в коментарі Фокусу сказав політтехнолог Олег Пастернак.

"У деяких аналітиків є думка, що існує певна негласна домовленість, що РФ поступово здаватиме території. Спочатку це був Херсон, потім — Енергодар, потім — так званий сухопутний коридор, кордони Херсонської та Запорізької областей", — каже експерт.

На думку Пастернака, потім Росія зупиниться на територіях фейкових "ЛНР" таі"ДНР", а також Криму. В результаті розпочнеться якийсь діалог про ті умовні межі, які були до 24 лютого.

"Але Україна добрала смаку, тому навряд чи ця конспірологічна версія може виявитися реальною. Її в теперішніх умовах навіть обговорювати ніхто не захоче. І українська громадська думка, і позиція української влади, і дії Збройних сил України зводяться до одного — настав момент розставити крапки в питанні територіальної цілісності й повернути всі наші території. Якщо хтось раптом вирішить поставити крапку з комою — сісти за стіл переговорів із РФ, залишивши Донбас і Крим у підвішеному стані, то можна втратити можливість для деокупації цієї території мирним шляхом”, — наголошує політтехнолог.

Водночас Пастернак вважає, що Путін міг би заявити про закінчення своєї так званої спецоперації та навіть вивести війська, можливо, з Донецької та Луганської областей, але не з Криму, мовляв, це сакральна для нього тема, росіяни не пробачать йому здачі півострова.

Нагадаємо, американський генерал зробив прогноз, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим уже в серпні. Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес розповів, що напередодні ключової фази звільнення півострова українські війська будуть завдавати ударів по штабах і логістиці ЗС РФ.

Крім того, голова ГУР Кирило Буданов сказав, що війна в Україні завершиться до літа 2023 перемогою ЗСУ та виходом на кордони 1991 року. Тоді він зазначав, що українські військові до кінця року просунуться на Херсонському напрямку.