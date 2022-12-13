Виведення російських військ з України. Чого боїться Путін

На думку політологів, російський лідер готовий зазнати поразки на Донбасі, але просуванню української армії в Крим він чинитиме опір до останнього.

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Лідери Європейського союзу знову почали активно переконувати Росію "вивести війська" з України. А так порушувати тему мирних переговорів, згадуючи, що умови цих переговорів має визначати "тільки Україна".

Фокус поцікавився в експертів, за яких умов Росія може погодитись на виведення військ, чи яким шляхом цього можна досягти.

"До виведення російських військ з України мир неможливий", — нещодавно заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Потім канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликав РФ припинити агресію проти України та "повністю і беззастережно" вивести свої війська з української території. Крім того, про необхідність виведення військ нещодавно публічно заявив і колишній спецпредставник США щодо Україна посол Курт Волкер.

За останні місяці подібні заяви політиків різного рівня про виведення російської армії з території України звучать з різних боків і все голосніше, фактично схиляючи Путіна ухвалити не військове, але політичне рішення. Після цього може розпочатися процес переговорів з Україною.

У міністерстві закордонних справ РФ, втім, як і в Кремлі, кажуть, що Росія ніколи не погодиться на такі умови для початку переговорів щодо України.

"Вони неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, звісно, мають враховувати ситуацію на землі", — сказав кілька тижнів тому заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, якого цитували російські видання.

А речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив: Кремль готовий до мирних переговорів, але США не визнають "нові території РФ".

"Виведення військ з України — це порятунок Росії від внутрішнього хаосу"

"Для лідерів країн Європейського союзу, зокрема, Німеччини та Франції, важливим є припинення вогню, ведення переговорів. Вони думають — треба почати, а там якось усе налагодиться. Українська позиція базується на тому, що з країною-агресором, країною-терористом не може бути жодних переговорів, доки вона не буде розгромлена і не покине Україну, — розповів Фокусу президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

За його словами, якби Росія насправді демонструвала добру волю — були б варіанти якихось мирних домовленостей. Але лише після звільнення всіх окупованих територій, враховуючи Донбас і Крим. Але Росія, навіть у момент, коли її армія зазнає поразки, не згодна на виведення військ. І тому абсурдно радіти ілюзіям у Берліні, Парижі чи Вашингтоні, що ось-ось Росія піде на переговори. Цього не буде. Для України важливо й надалі завдавати ударів по угрупованню російських військ на території України та по території Росії — як нещодавно по базах критичної авіації".

Експерт упевнений: Росія має зазнати не лише військової поразки, а й морально-політичної.

"Важливо, щоб усередині кремлівської верхівки почалися руйнівні процеси. Тільки в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що виведення військ з України — це порятунок Росії від внутрішнього хаосу, можуть бути якісь дії. Без цього будь-які заклики західних країн, враховуючи США, неефективні. Пам'ятайте, кілька тижнів тому після успіхів Збройних сил України на херсонському напрямку радник президента США почав посилати меседжі, мовляв, Україна створила собі хороші позиції для переговорів із Росією, ось тільки Росія не збиралася розмовляти, навіть у той момент, коли зазнавала поразки під Херсоном", — уточнив Гончар.

Незважаючи на розмови про те, що втрата Херсона для Кремля — репутаційна поразка, для самої Росії вона виявилася не такою вирішальною. РФ давно змирилася з тим, що готова втратити якісь окремі території, як у Харківській чи Херсонській області, але не відступить від своєї генеральної мети. Тому українській армії важливо знищувати російські збройні сили, а Заходу, незважаючи на всю миротворчу риторику, якою так зловживає, наприклад президент Франції Емманюель Макрон, надавати Україні зброю.

"Водночас треба розуміти, що Захід розуміє, що затягування війни — для них катастрофа. Якщо війна не припиниться швидко, Захід продемонструє свою неспроможність досягти результату. Невипадково Україна має високий авторитет у Європі, її політичного керівництва, й особливо військового. Міф про другу армію світу розвіявся, як і про те, що Україна — це фейл стейт, недодержава. Але про це сміливо говорять керівники країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, західноєвропейським лідерам відходити від старих уявлень дуже важко, тому вони все ще намагаються домовитися з Путіним", — доповнив Михайло Гончар.

"Путін думає, що росіяни не пробачать йому здавання півострова"

Є кілька варіантів, за яких може статися виведення військ РФ із території України, вважає політтехнолог Олег Пастернак.

Й один із них, як він каже, теоретичний — радикальні зміни у Кремлі.

"Ситуація швидко вирішується у разі державного перевороту чинної влади в Росії. Новий російський керівник міг би обнулити ситуацію, заявити, що колишній президент через свої особисті авторитарні амбіції завів державу в економічну кризу, військовий сором і катастрофу завдяки своїм авантюрам. Теоретично такий шанс відкидати не можна, хоча він і здається фантастичним", — прокоментував ситуацію політтехнолог Олег Пастернак

Ще один варіант — конспірологічний. У деяких аналітиків є думка, що існує певна негласна домовленість, що РФ поступово здаватиме території. Спочатку це був Херсон, потім буде — Енергодар, потім — так званий сухопутний коридор, кордони Херсонської та Запорізької областей. Після цього Росія зупиниться на території бандформувань "ЛДНР" та Криму. І зрештою розпочнеться якийсь діалог про ті умовні межі, які були до 24 лютого.

"Але Україна увійшла у смак, тому навряд чи ця конспірологічна версія може виявитися реальною. Її в цих умовах навіть обговорювати ніхто не захоче. Й українська громадська думка, і позиція української влади, і дії Збройних сил України зводяться до одного — настав момент розставити крапки у питанні територіальної цілісності та повернути всі наші території. Якщо хтось раптом вирішить поставити крапку з комою — сісти за стіл переговорів з РФ, залишивши Донбас і Крим у підвішеному стані, то можна втратити можливість для деокупації цієї території мирним шляхом”, — доповнив Пастернак.

При цьому політтехнолог висловив думку, що Путін міг би заявити про закінчення своєї так званої спецоперації і навіть вивести війська, можливо, з Донецької та Луганської областей, але не з Криму, мовляв, це є сакральною для нього темою, росіяни не пробачать йому здавання півострова.

"Донбас він готовий втратити. Про це говорить той факт, що думка військкорів і блогерів, яких раніше показували на центральних каналах, зараз нівельована. Кремль повністю контролює медійний простір — тому там можуть просувати будь-які меседжі, спустити будь-яку межу по пропагандистських каналах. Самі росіяни постійно змінюють свою думку, якщо дивитися на соціологічні опитування: то вони за продовження війни, то вони не проти її закінчення. Це говорить про те, що росіяни розглядають варіант повного відходу з територій країни, крім Криму. І ця "думка" моделюється на полі бою", — сказав експерт.

Треба сказати, що днями заступниця державного секретаря США Венді Шерман в інтерв'ю Sky News у відповідь на питання про "вихід Росії з України" і виведення російської армії з усієї території, враховуючи Крим, не стала уточнювати, чи Вашингтон включає у виведення російських військ з України також і вихід Росії із Криму.

"Не нам вирішувати, яким буде будь-яке рішення, досягнуте внаслідок переговорів. Це справді залежить від українців", — відповіла вона.

Раніше Фокус писав про те, що Володимир Путін піде на ескалацію війни в Україні, щоб вижити. Фокус поцікавився в експертів, за яких умов Росія може погодитись на виведення військ, чи яким шляхом цього можна досягти.

Також стало відомо, що Володимир Путін у 2023 році на війну витратить третину бюджету РФ. У проєкті бюджету зазначено, що в 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність буде виділено понад дев'ять трильйонів рублів.