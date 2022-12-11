Путін піде на ескалацію війни в Україні, щоб вижити, — The Guardian

Глава Кремля, як йдеться в матеріалі, може піти на серйозну ескалацію вже не тільки для того, щоб зберегти своє обличчя на дипломатичній арені, а й задля фізичного виживання.

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Найближчим часом ЗС РФ можуть відповісти на атаки українських безпілотників та вдарити з усіх видів зброї, які лише їм доступні. Про це пише оглядач The Guardin Саймон Тісдал.

Він висловив побоювання, що ескалація бойових дій в Україні розпочнеться із початком весни. До цього часу ЗС РФ не лише продовжуватиме удари по енергетичній інфраструктурі України. Президент РФ Володимир Путін з великою ймовірністю може почати пробувати асиметричні та невоєнні методи.

Також російський лідер, на думку аналітика, продовжуватиме шкодити Україні на дипломатичній арені. Свіжою ілюстрацією цього стала ситуація з Угорщиною, яка заблокувала важливий для України транш.

"Припущення, що виснажені війська Росії вже зробили найгірше, що можуть, і не здатні на подальшу ескалацію, звучить самовдоволено. Оскільки Путін із запізненням розуміє, що він не може закидати бомбами Київ, щоб змусити його підкоритися, він все більше покладається на "глобалізацію" війни", — вважає Тісдал.

За його словами, Володимир Путін може піти на серйозну ескалацію вже не лише для того, щоб зберегти політичну особу, а й заради фізичного виживання. Тому загострювати ситуацію він одразу на двох фронтах: ідеологічному та власне військовому.

Також британський аналітик вважає, що будь-які спроби закінчити війну безсилі, поки Володимир Путін існує принаймні як політична фігура.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін у 2023 році на війну витратить третину бюджету РФ. У проєкті бюджету зазначено, що у 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність буде виділено понад дев'ять трильйонів рублів.

Фокус також писав про те, що російський лідер втрачає підтримку з боку впливових колишніх лідерів бойовиків "ЛДНР" та ветеранів війни через нездатність своєї армії відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.