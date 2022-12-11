Путин пойдет на эскалацию войны в Украине, чтобы выжить, — The Guardian

Глава Кремля, как говорится в материале, может пойти на серьезную эскалацию уже не только для того, чтоб сохранить свое лицо на дипломатической арене, но и ради физического выживания.

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В ближайшее время ВС РФ могут ответить на атаки украинских беспилотников и ударить со всех видов оружия, которые только им доступны. Об этом пишет обозреватель The Guardin Саймон Тисдалл.

Он выразил опасение, что эскалация боевых действий в Украине начнется с началом весны. До этого времени ВС РФ будут не только продолжать удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент РФ Владимир Путин с большой долей вероятности может начать пробовать ассиметричные и невоенные методы.

Также российский лидер, по мнению аналитика, будет продолжать вредить Украине на дипломатической арене. Свежей иллюстрацией этого послужила ситуация с Венгрией, которая заблокировала важный для Украины транш.

"Предположение, что истощенные войска России уже сделали худшее, что могут и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на "глобализацию" войны", — считает Тисдалл.

По его словам, Владимир Путин может пойти на серьезную эскалацию уже не только для того, чтоб сохранить политическое лицо, но и ради физического выживания. Поэтому заострять ситуацию он будет сразу на двух фронтах: идеологическом и собственно военном.

Также британский аналитик считает, что любые попытки окончить войну бессильны, пока Владимир Путин существует, по крайней мере, как политическая фигура.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в 2023 году на войну потратит треть бюджета РФ. В проекте бюджета указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность будет выделено более девяти триллионов рублей.

Фокус также писал о том, что российский лидер теряет поддержку со стороны влиятельных бывших лидеров боевиков "ЛДНР" и ветеранов войны из-за неспособности своей армии отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.