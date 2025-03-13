На війні загинув засновник "Сармат TV" та блогер Антон Пшеничний

Уродженець Бердянска завжди займав активну громадянську позицію та був депутатом місцевої міськради.

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13 березня під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку загинув бердянець Антон "Гомер" Пшеничний, відомий громадянський активіст, блогер та колишній депутат Бердянської міськради. Про це повідомляє видання "Бердянськ 24" із посиланням на побратимів Пшеничного у Facebook.

"Антон завжди займав активну громадянську позицію та був відомий у Бердянську завдяки своїй діяльності в складі "Сармат TV" – він був одним із засновників. 18 березня йому мав би виповнитись 31 рік", — сказано у повідомленні.

Прощання із героєм відбудеться в Києві 18 березня.

Відомо, що Антон Пшеничний служив у полку спецпризначення "Сафарі", штурмової бригади Національної поліції України "Лють", був відомий під позивним "Гомер".

Антон завжди займав активну громадянську позицію та був відомий у Бердянську завдяки своїй діяльності.

В жовтні 2020 року Антон Пшеничний був обраний депутатом Бердянської міськради, але вже в грудні того ж року, на знак протесту, за власною ініціативою склав мандат через те, що цей орган виявився підконтрольним нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову, який пізніше був звинувачений у співпраці із росіянами та був затриманий СБУ.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що загинув командир 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Стогній служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідвзводу. Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут.