"Неодноразово рятував побратимів, виносячи на плечах": загинув комбат 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ

Від початку широкомасштабного вторгнення Володимир Стогній служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідвзводу. Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут.

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Загинув командир 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній. Про це 7 березня повідомила пресслужба 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ.

"Із глибокою скорботою у наших серцях повідомляємо про велику втрату для нашої сім’ї морських піхотинців — загибель командира 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти, старшого лейтенанта Стогнія Володимира Сергійовича — справжнього воїна, який присвятив своє життя боротьбі за Україну та український народ", — йдеться в публікації.

Обставини загибелі комбата у повідомленні не уточнюються.

Зазначається, що старший лейтенант Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав свій бойовий шлях у 2015 році, виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом ООС.

Від початку широкомасштабного вторгнення служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідвзводу. Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут.

У бригаді кажуть, що комбат неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з чисельних боїв.

Восени 2024 року долучився до лав 37 окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1 батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата і неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув старший брат відомого активіста Романа Ратушного, який загинув у 2022 році, Василь Ратушний.

24 лютого повідомлялося, що український актор і захисник Олексій Самойленко, який грав у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі", загинув на фронті.