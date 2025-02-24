Відомий український актор Олексій Самойленко загинув на фронті

Зірка серіалу "Доктор Віра" воював із першого дня повномасштабного вторгнення.

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Український актор і захисник Олексій Самойленко, який грав у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі", загинув на фронті. Про це розповіла подруга актора Катерина Григоренко у своєму Instagram.

Григоренко розповіла, що актор та військовий загинув 19 лютого.

"19 лютого на війні загинув один з наших найближчих друзів Олексій Самойленко. Я досі не можу осягнути. Перше фото зроблене за пару днів до цього, коли він був в Києві на вихідних. Таким легким і живим я хочу його запам’ятати. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе", – написала дівчина.

Актор Олексій Самойленко загинув на фронті

Катерина наголосила, що Олексій мав велике серце та величезний талант.

"Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого", – написала вона. Прощання із захисником відбудеться 26 лютого, о 10:30 на Берковецькому кладовищі на Алеї Героїв.

Нагадаємо, в грудні 2024 року на фронті загинув актор театру й кіно Яків Ткаченко, який зіграв опришка Івана Сабата в фільмі "Довбуш" і воїна УПА Хмару в фільмі "Червоний".